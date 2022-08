Wien (www.fondscheck.de) - Für produzierende Unternehmen im deutschen Mittelstand ist der Fachkräftemangel schon seit Jahren ein Dauerthema, so die Experten von "FONDS professionell".Doch in jüngster Zeit würden auch Asset Manager mit Hochdruck nach versierten Mitarbeitern suchen. Und das, obwohl die jüngsten Rückschläge an den Börsen für Fondsgesellschaften abschmelzende Vermögen und häufig Mittelabflüsse mit sich bringen würden. "Das Personalkarussell läuft derzeit in einem irrsinnigen Tempo", erkläre Karin Schambach, Gründerin und Geschäftsführerin des Personalvermittlers Indigo Headhunters, im Gespräch mit der "Börsen-Zeitung". ...

