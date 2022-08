In der abgelaufenen Handelswoche entwickelten sich die Kapitalmärkte uneinheitlich. Vor allem am Freitag brachten sich nach den US-Arbeitsmarktzahlen die Zinserhöhungs-Sorgen wieder in Erinnerung. Die langfristigen Renditen gewannen ebenso wieder wie der US-Dollar. Die Aktienmärkte schlossen die Berichtswoche uneinheitlich. Bei den Edelmetallen war die Kursentwicklung ebenfalls unstet, hier konnte vor allem Platin deutlicher zulegen. In diesem Marktumfeld haben wir die Position in Yamana Gold aufgestockt und eine Anfangsposition in First Majestic Silver ...

