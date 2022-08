Tagesausblick für 10.08.: DAX schließt schwächer. Fokus auf US-Inflationszahlen!

Richard Pfadenhauer,

Mit Blick auf die Morgen zur Veröffentlichung anstehenden Inflationszahlen aus den USA hielten sich die Investoren heute weitergehend zurück. Die jüngst gemeldeten US-Arbeitsmarktdaten schüren die Angst auf eine Fortsetzung der Lohn-Preis-Spirale und damit verbunden weitere Zinserhöhungen. Zwar gaben DAX, CAC40 und EuroStoxx50 mehrheitlich nach. Gleichwohl bewegten sie sich noch in der Seitwärtsrange der vergangenen Handelstage.

Die Anleger an den Anleihemärkten blickten heute gelassen den anstehenden Inflationszahlen entgegen. So bewegten sich die Renditen 10jähriger Staatspapiere in Europa und den USA kaum von der Stelle. Edelmetalle blieben hingegen weiterhin im Fokus. Der Goldpreis schielte heute zeitweise über die Marke von 1.800 US-Dollar. Palladium erreichte den höchsten Stand seit Mai 2022. Auch bei Öl zeigten sich heute die Bullen und trieben den Preis für ein Barrel Brent Crude Oil zeitweise an die 200-Tage-Durchschnittslinie.

Unternehmen im Fokus Der Adidas-Chef räumt im Interview mit dem Handelsblatt Fehler in China ein. Im zweiten Quartal brach der Umsatz in China um rund 35 Prozent ein. Die Aktie gab zwar leicht nach. Notiert jedoch weiterhin in der seit Mitte Juni gebildeten Range zwischen EUR 161 und 177,62. Airbus lieferte im Juli 46 Flugzeuge aus. Gleichzeitig konnten Aufräge über mehr als 400 Flugzeuge eingefahren werden. Die Aktie schloss heute wenig verändert. Continental bestätigte heute die vorläufigen Zahlen. Demnach legte der Umsatz im zweiten Quartal um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Aufgrund von Lieferkettenproblemen und gestiegenen Rohstoffpreisen, rutschte der Konzern jedoch in die roten Zahlen. Für die zweite Jahreshälfte zeigte sich das Management zuversichtlich. Dennoch verlor die Aktie knapp drei Prozent. Münchener Rück. klopfte an das Julihoch. Zwar meldete der Rückversicherer ein Ergebnisrückgang. Dennoch fielen die Zahlen überraschend gut aus. Zu den stärksten Strategie- und Branchenindizes zählten heute Immobilienindizes wie der HVB Top 50 Index und der FTSE EPRA/ Nareit Eurozone Index. Aus Europa werden morgen unter anderem Brenntag, E.ON, Evonik, GEA Group, HHLA, Jenoptik, LEG Immobilien, Leoni, Norma Group, Sixt, ThyssenKrupp und Vitescot Technologies die Geschäftsbücher öffnen. Wichtige Termine Erzeugerpreise China, Juli

Verbraucherpreise China, Juli

Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex Deutschland, Juli (endgültig)

Verbraucherpreise USA, Juli Chart: DAX Widerstandsmarken: 13.770/13.900/14.100 Punkte Unterstützungsmarken: 12.870/13.010/13.100/13.300/13.350/13.570 Punkte Den Widerstand bei 13.770 Punkten zu knacken gestaltet sich äußerst schwierig. Die Kraft der Bullen ließ heute deutlich nach und so sank der DAX an die untere Begrenzung des kurzfristigen Seitwärtstrends. Fällt der Index unter 13.570 Punkte droht ein Rücksetzer bis 13.350 Punkte. Das aktuell bullishe Bild dürfte auch das nicht trüben. Ein Stimmungsumschwung deutet sich frühestens unterhalb von 13.100 Punkten ab. DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 16.06.2021 - 09.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 10.08.2014- 09.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Faktorzertifikate Long auf den DAX Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB84HP 15,04 15 12.776,38985 13.232,506968 Open End DAX HB8MRA 14,82 20 13.004,519579 13.346,538444 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.08.2022; 17:35 Uhr Faktorzertifikate Short auf den DAX Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB84HR 2,26 -15 14.599,049251 14.142,099009 Open End DAX HB8MRC 5,57 -20 14.370,921528 14.028,893596 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.08.2022; 17:35 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Faktor-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

