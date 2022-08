Leclanché SA / Schlagwort(e): Personalie

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 09. August 2022 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherlösungen, hat Pasquale Foglia, einen erfahrenen internationalen Finanzmanager, zum Senior Vice President - Finance ernannt. Er wird bis auf Weiteres die Funktion des Chief Financial Officer übernehmen.



Herr Foglia verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der internationalen Unternehmensfinanzierung in öffentlichen und privaten Unternehmen. Im Laufe seiner Karriere war er für Procter and Gamble, Duracell und Unilabs tätig, wo er die strategische Planung, das Geschäftscontrolling und das Berichtswesen leitete und ausführte sowie die finanzielle Leistung der Geschäfts- und Lieferkettenteams vertieft analysierte. Herr Foglia hatte eine Vielzahl von Finanzfunktionen inne, in denen er den Planungszyklus und die monatlichen Abschlüsse über mehrere Länder vorantrieb. Er bringt praktische Erfahrung in der Durchführung komplexer Finanztransformationsprojekte, in der Steuerung der Digitalisierungsautomatisierung und in der Verbesserung der Erkenntnisse aus Analyseplattformen mit. Er hat einen Master-Abschluss in Business and Economics von der LUISS-Universität in Rom.



Der derzeitige stellvertretende Finanzchef, Jean-François Stenger, hat beschlossen, das Unternehmen zu verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Er wird für eine Übergangszeit im Unternehmen bleiben, um eine reibungslose organisatorische Übergabe zu gewährleisten.



Anil Srivastava, CEO von Leclanché, sagte: "Wir freuen uns, Pasquale Foglia im Leclanché-Team begrüßen zu dürfen. Ich bin zuversichtlich, dass die Finanzen unseres Unternehmens dank seiner reichen und breit gefächerten Erfahrung im Bereich Corporate Finance in guten Händen sein werden.



Das Engagement und die Professionalität von Jean-François Stenger waren eine große Bereicherung für das Unternehmen, und wir wünschen ihm viel Erfolg bei seinen künftigen beruflichen Unternehmungen. Ich möchte ihm für alle seine Beiträge und seine harte Arbeit zur Unterstützung des Unternehmens in den vergangenen sechs Jahren danken."



