Cardea Europe gab heute bekannt, dass die IGI INEX Finance (UK) Ltd (INEX) ihr gegenüber eine Garantieerklärung in Höhe von 120% des Anleihevolumens ihrer 7,25%-Unternehmensanleihe abgegeben habe. Die Garantie werde mit einem Edelsteinportfolio in entsprechender Höhe hinterlegt, das unabhängig gutachterlich bewertet sei. Für die Bereitstellung der Garantie erhalte INEX eine marktübliche Vergütung. ...

