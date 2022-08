NTT Corporation (Präsident: Akira Shimada, "NTT") und Shochiku Co., Ltd. (Präsident CEO: Junichi Sakamoto) haben "Cho Kabuki 2022 Powered by NTT" angekündigt, das von Shochiku gesponsert wird; im ersten Akt tritt Shido Nakamuras digitaler Zwilling "Shido Twin" auf. Das Debüt von Shido Twin zeigt NTTs Forschung und Entwicklung eines Computers, der Menschen als digitale Zwillinge reproduziert und der erste Schritt in die soziale Umsetzung dieser neuen Technologie ist. Wir hoffen, dass Sie kommen und Zeuge der Geburt von Shido Nakamura werden, der als digitaler Zwilling reproduziert wurde.

Der Shido Twin wurde in Zusammenarbeit mit Shochiku Co., Ltd. entwickelt und reproduziert autonom die Gesten von Shido Nakamura, der die Hauptrolle in Cho-kabuki spielt, indem er die Körperbewegungserzeugungstechnologie von Another Me verwendet.

Another Me ist eine Technologie, die aus dem Digital Twin Computing-Konzept1 von NTT hervorgegangen ist. Mit Another Me möchten wir es Einzelpersonen ermöglichen, ein "alternatives Selbst" im digitalen Raum zu schaffen. Dies erhöht die Möglichkeiten, dramatisch zu gedeihen und zu wachsen, indem sie die Zwänge der realen Welt überwinden, eine aktive Rolle in der Gesellschaft spielen und die Ergebnisse ihrer eigenen Erfahrungen mit anderen teilen.

"Cho Kabuki" wird seit 2016 von Shochiku Co., Ltd. und Dwango Co., Ltd. koproduziert und findet jährlich im Rahmen des Niconico Chokaigi Festivals statt. Cho Kabuki ist ein brandneues Kabuki-Erlebnis, das Kabuki eine traditionelle japanische Theaterform mit einer 400-jährigen Geschichte und die hochmoderne IKT-Technologie von NTT kombiniert. Die diesjährige Aufführung beinhaltet die neueste IKT-Technologie, einschließlich "Kirari!" des "Telephone Shop"2 NTT, und das Experiment hat Anerkennung für die Erweiterung der Möglichkeiten des Theaters gefunden.

"NTT hat ‚Shido Twin' entwickelt, das meine Sprache und meine Angewohnheiten lernt, sich wie ich zu verhalten und wie ich zu gestikulieren, und es wird ab morgen in einem Akt der Cho-Kabuki-Aufführung debütieren. Ich glaube, dass diese Spitzentechnologie die Möglichkeiten der Cho Kabuki-Produktion weiter erweitern wird. Wir werden unser Bestes tun, damit unsere Kunden Cho Kabuki wieder genießen können." ?Shido Nakamura

So funktioniert die Another Me-Technologie

Another Me ist eine Technologie zur Generierung von Körperbewegungen, die die Persönlichkeit einer Person aus ihren Audio- und Videodaten lernt und automatisch menschliche Bewegungen als Reaktion auf die Sprache der Person generiert. Um ein breites Spektrum an Bewegungen zu reproduzieren, die selbst die kaum bemerkbaren Angewohnheiten einer Person erfassen, haben unsere Forscher bei NTT eine Deep-Learning-Technik namens Generative Adversarial Networks (GAN) integriert, die ein Modell erstellt, das Aktionen aus Sprache generiert. Wir haben die weltweit höchste Leistung bei der Erfassung der Persönlichkeit und Natürlichkeit eines Menschen erzielt.

NTT hat auch eine hochmoderne Sprachsynthesetechnologie entwickelt, die es ermöglicht, die für eine Stimme einzigartige Ausdruckskraft, wie z. B. individuellen Tonfall und individuelle Intonation, aus einer kleinen Stichprobe an Sprache zu lernen. Wir konnten Shido Nakamuras charakteristische Intonation und emotionale Sprache mit nur einer kurzen Aufnahme seiner Stimme reproduzieren. Wir werden auch versuchen, seine dynamischen Bewegungen und Gesten zu reproduzieren.

Wir hoffen, dass Sie sich auf die zukünftige Forschung und Entwicklung der Another Me-Technologie und des neuen Shido Twin freuen werden. Den vollständigen Bericht über Shido Twin finden Sie hier.

1 "Was ist Digital Twin Computing?"(https://www.rd.ntt/iown/0003.html) (Japanisch)

2 Telephone Shop: NTTs "Künstlername", der vom Cho Kabuki-Publikum kreiert wurde

