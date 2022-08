Der derzeitige COO von Q4 kombiniert operatives Know-how mit umfangreichem finanziellem Führungshintergrund

Q4 Inc. (TSX: QFOR), eine führende Kommunikationsplattform für Kapitalmärkte, gab heute die Ernennung von Donna de Winter zum Chief Financial Officer (CFO) mit Wirkung vom 8. August 2022 bekannt. Donna de Winter ist seit dem 31. Mai 2022 als Interim-CFO tätig.

"Im Namen des Q4-Vorstands und des gesamten Q4-Teams freuen wir uns sehr, dass Donna die Rolle des CFO übernommen hat, nachdem sie in den letzten Monaten als Interimskraft tätig war", so Darrell Heaps, CEO. "Wir sind in der glücklichen Lage, von Donnas umfassender Branchenkenntnis in den Bereichen Finanzen, Strategie und Betrieb zu profitieren. Donna hat in den letzten Jahren als Chief Operating Officer einen enormen Mehrwert für Q4 geschaffen. Ihr operatives Wissen, zusammen mit ihrem starken Hintergrund als Leiterin des Finanzwesens von privaten und börsennotierten Unternehmen, bringen eine starke Kombination und Perspektive für die Rolle des CFO. Wir freuen uns darauf, bei der Verfolgung unserer strategischen Vision und auf unserem Weg zur mehr Rentabilität von Donnas großer Erfahrung zu profitieren."

"Ich bin gespannt darauf, meine Rolle bei Q4 zu erweitern und das im Laufe meiner Karriere erworbene Know-how im Finanzwesen einzubringen, um weiter zum Wachstum und Erfolg des Unternehmens beizutragen" erklärte de Winter. "Q4 hat einzigartige Stärken, ein starkes Geschäftsmodell und eine enorme Chance, die vor ihm liegt. Ich freue mich darauf, mich noch stärker darauf zu konzentrieren, ein effizienteres Wachstum zu erzielen, indem wir unseren Kunden ein erstklassiges Erlebnis bieten und den Wert für alle Beteiligten steigern."

Donna de Winter kam im Januar 2019 als Chief Operating Officer zu Q4. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Finanzbereich im Technologiesektor. Bevor sie zu Q4 kam, war Donna als CFO von Vision Critical, jetzt Alida, und als CFO von Varicent tätig, wo sie den Verkauf des Unternehmens an IBM leitete. Darüber hinaus ist Donna Vorstandsmitglied von Tealbook, einem in Toronto ansässigen Technologieunternehmen. Donna erwarb ihren Master in Betriebswirtschaft an der Universität von Toronto.

Über Q4 Inc

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen mit Blick auf gegenseitige Begegnungen, Kommunikation und den Umgang miteinander treffen. Die durchgängige Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Marken der Welt. Q4 unterhält den Hauptsitz in Toronto sowie Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen erhalten Sie unter q4inc.com.

