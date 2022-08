Führende Experten werden auf dem Modern Governance Summit 2022 von Diligent Einblicke und bewährte Verfahren präsentieren, mit denen Organisationen Widerstandsfähigkeit aufbauen, Risiken mindern und mit Zuversicht agieren können

Diligent, der weltweit führende Anbieter von SaaS-Lösungen für die Bereiche Governance, Risiko, Compliance, Audit und ESG, gab heute die Hauptredner und die wichtigsten Programmpunkte für seinen jährlichen Modern Governance Summit (MGS) bekannt, der vom 12. bis 14. September 2022 in Austin (Texas) und online stattfindet.

Weltbekannte Führungskräfte werden auf der Bühne zentrale Themen wie Risiko und Strategie, Ethik und Compliance, Umwelt, Soziales und Corporate Governance (ESG), digitale Transformation und mehr behandeln. Die Teilnehmer werden Gelegenheit haben, sich mit Fachkollegen zu vernetzen und Beiträge von Branchenexperten in beeindruckenden Sitzungen zu hören. Beispiele dafür sind "The World Hangs in the Balance: Getting ESG Right" [Die Welt steht auf dem Spiel: Richtiger Einsatz von ESG]; "Living Your Purpose: Putting Your Values and Ethics First in Business" [Die eigene Bestimmung leben: Ihre Werte und Ethik an die erste Stelle im Geschäftsleben stellen]; "The Evolving Risk Landscape Implications of Geopolitical and Financial Risk" [Die Risikolandschaft im Wandel Auswirkungen von geopolitischen und finanziellen Risiken]; "What Has Changed (and what hasn't) Since SOX" [Was sich seit SOX geändert hat (und was nicht)] und "The Courage to Lead: What it Takes to Build a Purpose-Driven Enterprise" [Der Mut zur Führung: Was zum Aufbau eines zielgerichteten Unternehmens nötig ist]. Das vollständige Programm finden Sie hier.

Einige der inspirierenden Redner auf dem diesjährigen MGS sind:

Shiza Shahid , eine Unternehmerin, Investorin, Technologin und Führungspersönlichkeit, die den Malala Fund zusammen mit der Nobelpreisträgerin Malala Yousafzai gegründet und die Organisation als Gründungs-CEO geleitet hat. Heute ist sie Mitbegründerin von Our Place, einem missionsorientierten E-Commerce-Startup, das Produkte herstellt und Geschichten erzählt, mit denen kulturelle Traditionen zelebriert werden und in Gemeinschaften reinvestiert wird, und zwar unter dem Blickwinkel von Essen und Hausmannskost. Shiza wird eine Sitzung zu dem Thema halten, wie man Werte und Ethik in der Geschäftswelt an die erste Stelle setzt.

, eine Unternehmerin, Investorin, Technologin und Führungspersönlichkeit, die den Malala Fund zusammen mit der Nobelpreisträgerin Malala Yousafzai gegründet und die Organisation als Gründungs-CEO geleitet hat. Heute ist sie Mitbegründerin von Our Place, einem missionsorientierten E-Commerce-Startup, das Produkte herstellt und Geschichten erzählt, mit denen kulturelle Traditionen zelebriert werden und in Gemeinschaften reinvestiert wird, und zwar unter dem Blickwinkel von Essen und Hausmannskost. Shiza wird eine Sitzung zu dem Thema halten, wie man Werte und Ethik in der Geschäftswelt an die erste Stelle setzt. Moisés Naím , ein international für verschiedene Medien tätiger Kolumnist und Bestsellerautor. In den frühen 1990er Jahren war Dr. Naím Minister für Handel und Industrie in Venezuela, Direktor der Zentralbank von Venezuela und geschäftsführender Direktor der Weltbank. Dr. Naím wird als einer der Hauptredner über geopolitische Risiken und Strategien sprechen.

, ein international für verschiedene Medien tätiger Kolumnist und Bestsellerautor. In den frühen 1990er Jahren war Dr. Naím Minister für Handel und Industrie in Venezuela, Direktor der Zentralbank von Venezuela und geschäftsführender Direktor der Weltbank. Dr. Naím wird als einer der Hauptredner über geopolitische Risiken und Strategien sprechen. Sherron Watkins , ehemalige Vizepräsidentin für Unternehmensentwicklung bei der Enron Corporation, deren Aufdeckung von unternehmerischem Fehlverhalten den Weg für die Verabschiedung des SOX-Gesetzes zur Unternehmensreform bereitete. Sherron wird an einer Podiumsdiskussion zu der Frage teilnehmen, was sich seit der Verabschiedung des Sarbanes-Oxley Acts (SOX) vor 20 Jahren geändert hat und was nicht.

, ehemalige Vizepräsidentin für Unternehmensentwicklung bei der Enron Corporation, deren Aufdeckung von unternehmerischem Fehlverhalten den Weg für die Verabschiedung des SOX-Gesetzes zur Unternehmensreform bereitete. Sherron wird an einer Podiumsdiskussion zu der Frage teilnehmen, was sich seit der Verabschiedung des Sarbanes-Oxley Acts (SOX) vor 20 Jahren geändert hat und was nicht. Cynthia Cooper , Buchhalterin und ehemalige Vizepräsidentin der Innenrevision bei WorldCom, wo ihr Team den größten Bilanzbetrug in der Geschichte der USA aufdeckte. Cynthia wird ebenfalls an der Podiumsdiskussion darüber teilnehmen, was sich seit SOX geändert hat.

, Buchhalterin und ehemalige Vizepräsidentin der Innenrevision bei WorldCom, wo ihr Team den größten Bilanzbetrug in der Geschichte der USA aufdeckte. Cynthia wird ebenfalls an der Podiumsdiskussion darüber teilnehmen, was sich seit SOX geändert hat. Der ehrenwerte Michael Montelongo , Präsident und CEO von GRC Advisory Services, LLC, und ehemaliger Beauftragter des Weißen Hauses unter Präsident Bush. Er diente als 19. stellvertretender Sekretär für Finanzmanagement und CFO der US Air Force und war der erste Latino in dieser Funktion. Michael wird zusammen mit Cynthia Cooper und Sherron Watkins an der Podiumsdiskussion zum SOX teilnehmen.

, Präsident und CEO von GRC Advisory Services, LLC, und ehemaliger Beauftragter des Weißen Hauses unter Präsident Bush. Er diente als 19. stellvertretender Sekretär für Finanzmanagement und CFO der US Air Force und war der erste Latino in dieser Funktion. Michael wird zusammen mit Cynthia Cooper und Sherron Watkins an der Podiumsdiskussion zum SOX teilnehmen. Veena Ramani , Research Director bei FCLTGlobal und Expertin für Corporate Governance, Klimawandel und ESG-Themen. Veena wird an Podiumsdiskussionen über die Vorbereitung auf ESG-Aktivitäten von Aktionären und anderen Akteuren sowie über die richtige Umsetzung von ESG teilnehmen.

, Research Director bei FCLTGlobal und Expertin für Corporate Governance, Klimawandel und ESG-Themen. Veena wird an Podiumsdiskussionen über die Vorbereitung auf ESG-Aktivitäten von Aktionären und anderen Akteuren sowie über die richtige Umsetzung von ESG teilnehmen. Enrique Acevedo, CBS-Korrespondent, der einige der weltweit führenden Politiker interviewt hat, unter anderem Präsident Barack Obama, Melinda Gates und Kofi Annan. Enrique wird das Thema "The World Hangs in the Balance: Getting ESG Right" moderieren.

"Die Unternehmen bewegen sich heutzutage in einer komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Geschäftswelt, in der Unsicherheit allgegenwärtig ist", sagte Diligent-CEO Brian Stafford. "In diesen Zeiten spielen die Fachleute für Governance, Risiko, Compliance, Audit und ESG eine noch wichtigere Rolle. Es ist uns eine Ehre, mit dieser Gemeinschaft von Führungskräften wieder persönlich zusammenzukommen, um die Schnittmengen von Leistung, Risiko und Zielsetzung zu erkunden, und wir freuen uns, dieses Jahr eine so hochkarätige Rednerriege begrüßen zu dürfen."

Der Modern Governance Summit, der nun schon zum vierten Mal stattfindet, ist die größte Veranstaltung für Governance, Risiko und Compliance (GRC) des Jahres und führt Tausende von Führungspersönlichkeiten zusammen, von Vorstandsmitgliedern über Corporate Secretaries und General Counsels bis hin zu Chief Compliance Officers und anderen Governance-Experten. Die Veranstaltung wurde mit dem Ziel konzipiert, die GRC-Praktiken zu verbessern und die wichtigsten Themen zu erörtern, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind. Die Teilnehmer profitieren von 2,5 Tagen mit Vordenkern sowie Networking- und Produktschulungsmöglichkeiten.

Die Veranstaltung ist für die Presse zugänglich, und die meisten Sitzungen werden aufgezeichnet. Um weitere Informationen zu erhalten und sich anzumelden, wenden Sie sich an: press@diligent.com

Über Diligent

Diligent ist weltweit führend in der modernen Governance und bietet SaaS-Lösungen für die Bereiche Governance, Risiko, Compliance und ESG (Environment, Social, Governance Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) für mehr als 1 Million Nutzer bei über 25.000 Kunden auf der ganzen Welt. Wir unterstützen Führungskräfte mit Software, Einblicken und Selbstvertrauen, um eine größere Wirkung zu erzielen und zielgerichtet zu führen. Weitere Informationen finden Sie unter diligent.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220809005248/de/

Contacts:

Medienkontakt

Julia Hanbury

Senior Communications Manager, Diligent

+1-604-669-4225

Jhanbury@diligent.com