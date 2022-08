SAN JOSE, Kalifornien, Aug. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Infinera (NASDAQ: INFN) gab heute den Abschluss des bereits angekündigten Angebots erstrangiger 3,75%-Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028 (die "2028er Schuldverschreibungen") im Rahmen einer Privatplatzierung für qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") bekannt. Nach der vollständigen Ausübung der Option, weitere 2028er Schuldverschreibungen zu kaufen, betrug der Gesamtnennbetrag der im Rahmen des Angebots ausgegebenen 2028er Schuldverschreibungen 373,75 Millionen US-Dollar, wobei das Unternehmen Nettoerlöse (nach Gebühren und sonstigen Ausgaben) von etwa 362,50 Millionen US-Dollar erhält.



Das Unternehmen verwendete etwa 283,62 Millionen US-Dollar der Nettoerlöse aus diesem Angebot für den Rückkauf seiner erstrangigen 2,125%-Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2024 im Rahmen von parallel zum Angebot privat ausgehandelten Transaktionen zum Gesamtnennbetrag von etwa 300 Millionen US-Dollar (einschließlich der Zahlung aufgelaufener und unbezahlter Zinsen). Das Unternehmen beabsichtigt, die verbleibenden Nettoerlöse aus dem 2028er Schuldverschreibungen-Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich als Betriebskapital sowie zur Finanzierung von Wachstumschancen und potenziellen strategischen Projekten.

Infinera CFO Nancy Erba sagte: "Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion, die im Rahmen der weiteren Umsetzung unseres Plans einen wichtigen und positiven Schritt für das Unternehmen darstellt. Die Transaktion ermöglicht es uns, einen Teil unserer 2024er Wandelschuldverschreibungen im Wert von etwa 300 Mio. US-Dollar zurückzukaufen und unsere finanzielle Position zu stärken, während wir uns weiterhin auf die Umsetzung unserer 8x4x1-Strategie und die Verwirklichung unseres angestrebten Geschäftsmodells konzentrieren."

Der Nettoeffekt der oben beschriebenen Transaktionen, wenn diese Transaktionen am letzten Tag von Infineras zweitem Geschäftsquartal am 25. Juni 2022 abgeschlossen worden wären, ist im Folgenden zusammengefasst.

Zusammenfassung der ungeprüften Änderungen im Schuldenprofil von Infinera:

$ Millions Pre-issuance of

2028 Notes (Q2'22) Repurchased

Notes New Notes Post-issuance

of 2028 Notes Coupon 2024 Notes $402.50 ($299.85) $102.65 2.125% 2027 Notes $200.00 $200.00 2.500% New 2028 Notes $373.75 $373.75 3.750%

Zusammenfassung der ungeprüften und ungefähren Veränderungen der wichtigsten Bilanzkennzahlen und der im Umlauf befindlichen Aktien:

Millions Pre-issuance of 2028

Notes (Q2'22) Post-issuance of 2028

Notes Change Total cash/restricted cash $155.18 $234.03 $78.85 Total debt $640.62 $714.52 $73.90 Supplemental diluted outstanding shares1 285.97 255.60 (30.37)

1. Bei der Berechnung der zusätzlichen verwässerten umlaufenden Aktien wird davon ausgegangen, dass das Unternehmen beschließt, alle Wandlungen der 2024er und 2027er Schuldverschreibungen und den Teil des Wandlungswerts der 2028er Schuldverschreibungen, der ihren Nennbetrag übersteigt, vollständig in Aktien zu begleichen. Die zusätzlichen verwässerten ausstehenden Aktien vor der Emission (der 2028er Schuldverschreibungen) stammen aus der Pressemitteilung zu den Ergebnissen des 2. Quartals von 2022. Wenn der Kurs der Stammaktien des Unternehmens in einem relevanten Zeitraum 6,80 US-Dollar übersteigt (dies ist der Wandlungspreis der 2028er Schuldverschreibungen), sieht die Berechnung des zusätzlichen Verwässerungseffekts der 2028er Schuldverschreibungen unter der Annahme, dass sich das Unternehmen dafür entscheidet, den über den Kapitalbetrag hinausgehenden Wandlungswert vollständig in Aktien zu begleichen, wie folgt aus: ((durchschnittlicher Aktienkurs - Ausübungspreis) x 54,985 Millionen Aktien) dividiert durch den durchschnittlichen Aktienkurs (Hinweis: bei den 54,985 Millionen Aktien wird davon ausgegangen, dass alle 2028er Schuldverschreibungen im Gesamtwert von 373,75 Millionen US-Dollar im Umlauf bleiben). Bei der Wandlung muss Infinera den Kapitalanteil der 2028er Schuldverschreibungen in bar zurückzahlen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Artikel 27A des U.S. Securities Act sowie Artikel 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich in der Regel auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung von Infinera und basieren auf aktuellen Erwartungen, Prognosen und Annahmen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem die erwartete Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und den Effekt der Transaktion auf die Stärkung der finanziellen Position von Infinera und die Fähigkeit, sein angestrebtes Geschäftsmodell zu verwirklichen. Zukunftsgerichtete Aussagen können auch anhand von zukunftsgerichteten Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "könnten", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "sollten", "werden" und "würden" oder der Verneinung dieser Wörter oder ähnlicher Begriffe oder Ausdrücke erkannt werden, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Prioritäten, Pläne oder Absichten von Infinera beziehen. Diese Aussagen basieren auf Informationen, die Infinera zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Unsicherheiten erheblich von den angegebenen oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Weitere Informationen zu potenziellen Faktoren, die das Geschäft von Infinera beeinträchtigen können, sind im aktuellen Quartals- und im Jahresbericht dargelegt, die bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurden, darunter der bei der SEC am 28. Juli 2022 eingereichte Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das Geschäftsquartal, das am 25. Juni 2022 endete, sowie nachfolgend von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereichte bzw. übermittelte Dokumente und Berichte. Diese Berichte stehen auf der Website der SEC unter www.sec.gov zur Verfügung. Infinera übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt derzeit auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.