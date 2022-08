Ynvisible Interactive Inc. (das "Unternehmen" oder "Ynvisible") (TSX-V: YNV; OTCQB: YNVYF) gibt bekannt, dass es seinen leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeitern und Beratern gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens Anreiz-Aktienoptionen zum Erwerb von insgesamt 2.705.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,20 USD (die "Aktienoptionen") gewährt hat.

Insgesamt wurden 1.150.000 der Aktienoptionen bestimmten leitenden Angestellten und/oder Direktoren des Unternehmens und 25.000 Optionen (die "IR-Aktienoptionen") einem Anbieter von Investor-Relations-Services gewährt. Alle Aktienoptionen sind für eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum 20. Juli 2027 (das "Zuteilungsdatum") ausübbar und unterliegen bestimmten Übertragungsmodalitäten. Mit Ausnahme der IR-Aktienoptionen werden die Aktienoptionen zu 1/4 am Zuteilungsdatum, zu 1/4 vier Monate nach dem Zuteilungsdatum, zu 1/4 acht Monate nach dem Zuteilungsdatum und zu 1/4 12 Monate nach dem Zuteilungsdatum unwiderrufbar. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange wird 1/4 der IR-Aktienoptionen drei Monate nach dem Zuteilungsdatum, 1/4 sechs Monate nach dem Zuteilungsdatum, 1/4 neun Monate nach dem Zuteilungsdatum und das letzte 1/4 zwölf Monate nach dem Zuteilungsdatum unwiderrufbar.

Über Ynvisible

Ynvisible nutzt die neuesten Vorteile im Bereich der nachhaltigen Elektronik- und Rolle-zu-Rolle-Druckproduktion, um die Branche der preiswerten Displays mit ultraniedrigem Stromverbrauch zu revolutionieren. Die gedruckten E-Papier-Displays von Ynvisible eignen sich ideal für kostensensitive Low-Power-Anwendungen wie digitale Beschilderung, intelligente Überwachungsetiketten, Authentizität und Sicherheit sowie Einzelhandelsetiketten und -beschilderung. Ynvisible verfügt über Erfahrung, Know-how und geistiges Eigentum an elektrochromen Materialien, Tinten und Systemen und bietet Markeninhabern, die intelligente Objekte und IoT-Produkte entwickeln, eine Kombination aus Dienstleistungen, Materialien und Technologien. Weitere Informationen über Ynvisible finden Sie unter: www.ynvisible.com.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Ramin Heydarpour

CEO und Executive Chairman

Ynvisible Interactive Inc.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (gemäß entsprechender Begriffsbestimmung in den Statuten der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete" Aussagen gedeutet werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potentiell" und ähnliche Ausdrücke kenntlich gemacht werden, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Obwohl Ynvisible Interactive Inc. davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf begründeten Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements von Ynvisible Interactive Inc. zum Zeitpunkt der Äußerung der Aussagen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Ynvisible Interactive Inc. keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220809005776/de/

Contacts:

Weitere Informationen:

Ansprechpartner für Investoren

+1 778-683-4324

ir@ynvisible.com