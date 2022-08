Aktienmarkt: Morphosys weitet Verlust aus

Anzeige / Werbung Das deutsche Biotechnologieunternehmen Morphosys steckt alle verfügbaren Mittel in Forschung und Entwicklung und setzt damit auf die Zukunft. In der Gegenwart steht dafür beim Ergebnis ein dickes Minus. Schwarze Zahlen kann Morphosys auch im abgelaufenen ersten Halbjahr 2022 nicht vorweisen. Das deutsche Biotechnologieunternehmen weist operativ ein Minus aus. Auch unterm Strich steht ein Verlust. Hier Aktien provisionsfrei kaufen Wie Morphosys mitteilte, lag der Verlust im operativen Geschäft in den ersten beiden Quartalen bei knapp 123 Millionen Euro nach noch 101 Millionen Euro vor Jahresfrist. Unterm Strich stand ein Minus von 357,6 Millionen Euro. Vor einem Jahr waren es nur 20,7 Millionen Euro gewesen. Morphosys gab an, mit 126 Millionen Euro knapp 71 Prozent mehr für Forschung und Entwicklung aus als im ersten Halbjahr des Vorjahres. Ein Grund dafür sei auch die Übernahme des US-Krebsspezialisten Constellation Pharmaceuticals 2021. Durch den Zukauf sicherte sich Morphosys unter anderem zwei neue Krebsarzneien. Morphosys-Aktie leicht erholt Die Aktie von Morphosys befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend, bildet aber seit Monaten einen charttechnischen Boden aus. Begleitet wird der leichte Anstieg von einem steigenden MACD (Momentum), ein Test der 200-Tagelinie (rot) etwas oberhalb von 26 Euro steht bevor. Die Abwärtstrendlinie wird allerdings erst bei knapp 30 Euro durchbrochen. Enthaltene Werte: DE0006632003,FR0004056851,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )