Elon Musk verkauft immer weiter. Der Milliardär hat zwischen mehr als 31 Mrd. US-Dollar an Tesla Aktien verkauft. E.ON meldet einen Gewinnrückgang trotz stark gestiegener Umsätze. Die gestiegenen Energiepreise lassen die Margen schrumpfen. Coinbase meldet einen Milliardenverlust. Auch der Ausblick enttäuscht die Wall Street.Asien bewegt sich am Mittwochmorgen geschlossen im Minus. Keine Benchmark in der Region schafft es in die Gewinnzone. Die Verluste sind besonders stark in Hongkong ausgeprägt. Auch der Terminmarkt entwickelt sich vor Eröffnung ...

