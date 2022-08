DGAP-Ad-hoc: Cannabis.de Media AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Durchführung Kapitalerhöhung nur im Umfang von 0,5 Mio. Euro Emissionserlös München, 10. August 2022 Die Hauptversammlung der Cannabis.de Media AG (ISIN DE000A3E5A18, die "Gesellschaft") hat eine Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 750.000 neuen Aktien zum Ausgabepreis von EUR 2,00 je neuer Aktie beschlossen (siehe Ad hoc-Mitteilung vom 22. März 2022). Diese Kapitalerhöhung wird nur in einem Umfang von 250.000 neuen Aktien und mit einem Emissionserlös in Höhe von 0,5 Mio. Euro durchgeführt werden. Die Zeichnung der 250.000 neuen Aktien wird durch die Investmentgesellschaft von André Kolbinger erfolgen. Die Investmentgesellschaften von Fabian Simon und Aron Holtermann werden keine neuen Aktien in der Kapitalerhöhung zeichnen. Hintergrund ist die Absicht des Gesetzgebers, entgegen der Erwartung der Gesellschaft und der drei Investoren, den Online-Handel von Cannabis nicht legalisieren zu wollen. Die Gesellschaft wird daher die beabsichtigte operative Ausrichtung des Geschäftsbetriebs, welche unter anderem auch den Online-Handel von Cannabis vorgesehen hat, prüfen und gegebenenfalls anpassen. Wegen dieser unerwarteten Entwicklung der Gesetzeslage haben sich die Gesellschaft und die Investoren heute auf einen reduzierten Umfang der Kapitalerhöhung verständigt. Mitteilende Person: Holger Klumpen, Vorstandsmitglied Ende der Ad hoc-Mitteilung 10.08.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

