Hannover (www.anleihencheck.de) - In den USA wurden aktuelle Daten zur Entwicklung der Konsumentenpreise gemeldet, so die Analysten der NORD LB.Die Veränderungsrate dieser Zeitreihe habe im Juli bei 0,0% gelegen. Das Preisniveau stagniere folglich. Damit korrespondiere eine Jahresrate von 8,5%. Dies sei eine positive Nachricht. Die Kernrate sei am aktuellen Rand um "nur" 0,3% M/M angezogen. Auch hier hätte es durchaus schlimmer kommen können. Bei dieser Zeitreihe notiere die Jahresrate bei 5,9%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...