Umfirmierung in 029 Group SE, Neuausrichtung des Geschäftsmodells und Sachkapitalerhöhung Berlin, 10. August 2022: Die Mendarion SE, (ISIN: DE000A2LQ2D0, WKN: A2LQ2D) und die Apeiron Investment Group Ltd. (Sitz in Malta), werden ihre Partnerschaft weiter intensivieren. Die heutige Hauptversammlung der Mendarion SE ("Gesellschaft") hat unter anderem die Änderung der Firma sowie die Neuausrichtung der Gesellschaft beschlossen. Künftig wird die Gesellschaft unter 029 Group SE firmieren und als Beteiligungsholding tätig sein. Darüber hinaus wurde eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage durch Ausgabe von 4.750.000 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien beschlossen. Die neuen Aktien wurden von der Großaktionärin Apeiron Investment Group Ltd. gezeichnet, die als Sacheinlage Beteiligungen an mehreren Portfoliogesellschaften aus den Bereichen Hospitality und Lifestyle in die Gesellschaft einbringt. Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach Durchführung dieser Kapitalerhöhung EUR 5 Mio. betragen. Die Gesellschaft strebt eine Zulassung ihrer Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf im Herbst 2022 an. Die Vision der Gesellschaft ist es, eine globale Hospitality- und Lifestyle-Investmentholding und -Plattform zu werden, die ihre Portfoliogesellschaften von der strategischen Beratung über die Unterstützung bei der Kapitalbeschaffung bis hin zum Zugang zu Partnerschaften und anderen Synergien unterstützt. 10.08.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

