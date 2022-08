Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die OVB Holding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) wegen der guten Entwicklung in Osteuropa die Vertriebsprovisionen um fast 7 Prozent auf über 170 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und nennt ein positives Votum.

Nach Analystenaussage sei das EBIT aufgrund verschiedener Sonderaufwendungen im Bereich IT und Personal sowie durch die Unterstützung der ukrainischen Landesgesellschaft auf 11,2 Mio. Euro (HJ 2021: 12,4 Mio. Euro) gesunken. Umsatzseitig habe die Region Osteuropa mit einem Anstieg der Vertriebsprovisionen um fast 14 Prozent auf 86,5 Mio. Euro stark zugelegt. Bemerkenswert sei, dass das zweite Quartal mit einem Plus von 15 Prozent sogar ein höheres Momentum als das erste Quartal mit einem Zuwachs von 12 Prozent aufwiesen habe. Dagegen sei der Heimatmarkt Deutschland mit einem Umsatzniveau von 31,0 Mio. Euro leicht unter dem ersten Halbjahr 2021 geblieben. Der Vorstand habe die Jahres-Guidance von 315 bis 330 Mio. Euro bei den Vertriebsprovisionen und 22 bis 25 Mio. Euro beim EBIT erneuert. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel von 28,00 Euro und erneuert das Rating "Accumulate".



