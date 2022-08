NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Metro AG nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Handelskonzerns sei stark gewesen, schrieb Analyst Frederick Wild in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz eines deutlich besser als erwartet ausgefallenen operativen Ergebnisses (Ebitda) habe Metro an den Zielen für 2021/22 nichts geändert. Der Fokus bleibe auf dem Ausblick für 2022/23./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 13:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2022 / 13:49 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BFB0019

