NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Prudential von 1600 auf 1625 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatzseitig habe der Versicherer überrascht, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach den Halbjahreszahlen der Briten./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 13:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2022 / 13:02 / ET



ISIN: GB0007099541

