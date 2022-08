TEMECULA, Kalifornien, Aug. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Clean Energy & Industrial Gases Group ("Gruppe") von Nikkiso Cryogenic Industries, ein Teil der Unternehmensgruppe Nikkiso Co., Ltd (Japan), freut sich, bekannt zu geben, dass Anna Mizell zum EPC Direct Sales Manager für die Cryogenic Pumps Unit der Gruppe ernannt wurde.



Mizell ist eine erfahrene technische Vertriebsexpertin mit Schwerpunkt auf den Regionen Golfküste und Ostküste. Die studierte Maschinenbauingenieurin wird für die Unterstützung von EPCs in den Vereinigten Staaten mit Kryopumpen sowie anderen Produkten, Service und Support der Gruppe zuständig sein. Zuletzt war sie als Vertriebsleiterin und Vertriebsingenieurin für Sundyne tätig. Sie wird direkt an Ian Guthrie, Business Line Manager für den Bereich Kryopumpen der Gruppe, berichten.

"Die Pumpensparte freut sich, dass Anna Mizell diese neue strategische Führungsposition einnimmt", so Daryl Lamy, President und CEO der Pumpensparte der Gruppe. "Ihre langjährige Erfahrung wird dazu beitragen, dass wir unseren Kunden erstklassige Kryopumpen-Produkte, Serviceleistungen und wertschöpfende Lösungen bieten können."

Die Nikkiso Cryogenic Pumps Unit, zu der Nikkiso ACD und Nikkiso Cryo gehören, ist ein führender Hersteller einer breiten Palette von Kryopumpen - von groß bis klein.

Mit dieser Neueinstellung setzt Nikkiso seine Bestrebungen fort, sowohl global als auch lokal für seine Kunden präsent zu sein.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Mitgliedsunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt ein Mitglied von Nikkiso Co., Ltd.) fertigen und warten technische Geräte zur Verarbeitung kryogener Gase (Pumpen, Turboexpander, Wärmetauscher usw.) und Prozessanlagen für Industriegase, Erdgasverflüssigung (LNG), Wasserstoffverflüssigung (LH2) und Organic Rankine Cycle zur Rückgewinnung von Abwärme. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten.

