Beijing (ots/PRNewswire) -Der Bezirk Lingqiu in der nordchinesischen Provinz Shanxi hat die ökologische Landwirtschaft als einen effektiven Weg erkannt, um eine qualitativ hochwertige ländliche Entwicklung voranzutreiben.Das neunte China Datong Chehe International Organic Agriculture Forum fand am Samstag in Datong City in der nordchinesischen Provinz Shanxi statt und stand unter dem Motto "Ökologische Landwirtschaft fördert eine hochwertige ländliche Entwicklung".Nahezu 100 bekannte Experten und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland kamen online und offline zusammen, um über die künftige Entwicklungsrichtung der ökologischen Landwirtschaft zu diskutieren.Die Veranstaltung wurde 2014 zum ersten Mal durchgeführt und hat seither acht Mal in Folge erfolgreich stattgefunden.Ai Lingyu, stellvertretender Sekretär des Kommunalkomitees der KPCh Datong, sagte bei der Eröffnungsfeier des Forums, dass es notwendig sei, den Vorteil der Plattform des Forums voll auszuspielen und das System der ökologischen landwirtschaftlichen Produktion, das politische (https://en.imsilkroad.com/policy/index.html) System und das Marketingsystem ständig zu optimieren, um "Datong Bio-Lebensmittel" im ganzen Land stärker zur Geltung kommen zu lassen und auf dem Auslandsmarkt Fuß zu fassen.Seit 2013 hat der Bezirk Lingqiu in der Stadt Datong einen neuen Weg der landwirtschaftlichen Transformation und Entwicklung eingeschlagen und die ökologische Landwirtschaft als grundlegende Aufgabe und Entwicklungsziel definiert.Inzwischen hat Lingqiu auch einen Entwicklungsmodus gefunden, der eine Kombination aus biologischer Landwirtschaft, schöner Landschaft und Ökotourismus darstellt. Der Bezirk hat sechs Gemeinden aufgebaut, die sich vor allem auf die biologische Landwirtschaft stützen.Als erstes Modell für ökologische Landwirtschaft auf Dorfebene in Lingqiu konnte die Bio-Gemeinde Chehe das Pro-Kopf-Einkommen von 2.300 Yuan im Jahr 2013 auf 21.500 Yuan im Jahr 2020 steigern.Nach fast einem Jahrzehnt der Entwicklung verfügt der Bezirk Lingqiu über eine ökologische Anbaufläche von fast 100.000 mu (ca. 66,67 Quadratkilometer), 54 zertifizierte ökologische Produkte und mehr als 30 ökologische landwirtschaftliche Produktionsbetriebe.Die Experten auf dem Forum waren auch der Meinung, dass die ökologische Landwirtschaft eine positive Rolle bei der Lösung von Problemen der Lebensmittelsicherheit, der stetigen Erhöhung des Einkommensniveaus auf dem Land und der Verbesserung der ökologischen Umweltsicherheit spielen kann.