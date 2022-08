Gold hat gedreht und man sollte unbedingt Goldaktien eintanken. Dazu gehört Revival Gold mit Sicherheit.

Liebe Leserinnen und Leser!

Quelle: Revival Gold

Am 8. August 2022 hat Revival Gold das zweite von zwei Kernbohrlöchern auf insgesamt 1.450 Meter abgeschlossen, die in dieser Saison beim Ziel Joss gebohrt wurden. Die beiden Bohrlöcher wurden konzipiert, um das neigungsabwärts gerichtete Potenzial der hochgradigen Goldmineralisierung bei Joss zu erproben.

Die Kernaufzeichnungen weisen darauf hin, dass die beiden Bohrlöcher die Zielzone der Mineralisierung zwischen 100 und 150 Meter unterhalb früherer Bohrungen in diesem Gebiet durchschnitten haben. Die beiden Bohrlöcher liegen etwa 200 Meter entlang des Streichs in der Zielzone auseinander und werden wichtige strukturelle und geochemische Informationen hinsichtlich des Potenzials für weitere Goldmineralisierungen in der Tiefe bei Joss liefern. Die Analyseergebnisse werden für September erwartet.

Unterdessen werden die Bohrungen fortgesetzt, wobei die Aktivitäten voraussichtlich zunehmen werden, sobald Bohrgeräte verfügbar sind und die Bedingungen es erlauben.

Quelle: Revival Gold

Zuerst wird das Bohrgerät nun etwa 1.100 Meter nördlich von Joss zum Zielgebiet South Pit transportiert, um eine Bohrlücke im Ressourcenblockmodell Beartrack-Arnett von 2022 zu erproben. Ein zweites Bohrgerät wird voraussichtlich im September bei Beartrack-Arnett eintreffen, um mit etwa 2.000 Meter an Kernbohrungen bei Haidee zu beginnen, sofern die Bedingungen dies erlauben. Sofern möglich, wird Revival Gold ein drittes Bohrgerät mobilisieren, um etwa 3.000 Meter der zuvor geplanten RC-Explorationsbohrungen durchzuführen, um mehrere oberflächennahe Oxid-Gold-Explorationsmöglichkeiten im Frühstadium bei Beartrack-Arnett zu erproben.

In der Nähe von Beartrack-Arnett ist ein großer Flächenbrand im Gange, der jedoch bis dato nur eingeschränkte Auswirkungen auf die Aktivitäten von Revival Gold hatte. Das Unternehmen steht in regelmäßigem Kontakt mit den örtlichen Behörden, befolgt alle Anweisungen und setzt alle erforderlichen Schritte, um einen sicheren und verantwortungsvollen Betrieb zu gewährleisten.

Alles in allem ein sehr verheißungsvoller Start in die Bohrsaison und durch weitere Bohrgeräte werden die positiven Unternehmensnachrichten zunehmen.

Charttechnisch siehts auch interessant aus:

Der Boden ist gefunden im Chart von Revival Gold. Dreht der Kurs dürfte das erste Kursziel bei 1,20 CAD liegen sprich das alte Hoch von 2014. Das weitere Ziel leitet sich aus dem Kaufsignal in 2021 ab mit einem Kurswert von 2,50 CAD.

