DGAP-News: R-LOGITECH S.A.M. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

R-LOGITECH meldet Rekordergebnisse für 1. Halbjahr 2022: Signifikanter Umsatzanstieg auf 557,1 Mio. Euro



11.08.2022 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



R-LOGITECH meldet Rekordergebnisse für 1. Halbjahr 2022: Signifikanter Umsatzanstieg auf 557,1 Mio. Euro



Monaco, 11. August 2022 - Die R-LOGITECH S.A.M., eine Tochtergesellschaft der Monaco Resources Group S.A.M. sowie einer der führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreiber und Logistikdienstleister in der Rohstoffindustrie, veröffentlicht heute ihre Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2022 für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022.



Finanzielle Highlights:

R-LOGITECH kann heute mitteilen, dass Umsatz und Ergebnis im 1. Halbjahr 2022 deutlich gestiegen sind. Diese Leistung wurde trotz weltweiter Herausforderungen in der Lieferkette, Inflationsdruck, anhaltender COVID-19-bedingter Beschränkungen in China und des Konflikts in der Ukraine erzielt. Im Einzelnen: Der Umsatz stieg um mehr als 40 % auf 557,1 Mio. Euro (H1 2021: 394 Mio. Euro)

Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um mehr als 15 % auf 75,6 Mio. Euro (H1 2021: 65,3 Mio. Euro)

Die liquiden Mittel beliefen sich auf 76,6 Mio. Euro (H1 2021: 95,5 Mio. Euro) und die nicht genutzten langfristig zugesagten Betriebsmittellinien auf weitere 27 Mio. Euro Operative und ESG-Highlights: Erfolgreiche Integration der neu erworbenen Terminals im finnischen Hanko und im französischen Port La Nouvelle, wo unsere Tochtergesellschaft Euroports im Rahmen einer 40-jährigen Konzession zum exklusiven Betreiber ernannt wurde

Ausbau des Terminals in Sierra Leone

Die Erträge wurden durch einen starken Anstieg des Volumens neuer und bestehender Kunden in verschiedenen Rohstoffbereichen und Regionen sowie durch eine hervorragende Leistung der Speziallogistik-Sparte des Unternehmens gesteigert

Fortlaufende Einführung konzernweiter Initiativen zur Verringerung des CO 2 -Fußabdrucks des Unternehmens mit der Verpflichtung zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsprinzipien, die dem Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) folgen Frédéric Platini, CEO von R-LOGITECH, erklärt: "Wir sind sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung in der ersten Jahreshälfte, in der wir von einer starken Leistung unserer Hafenterminals und unseres Speziallogistikgeschäfts in allen Regionen profitiert haben. Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte erwarten wir unter Berücksichtigung des makroökonomischen Umfelds ein weiteres Wachstum unserer Umsätze mit neuen und bestehenden Kunden, insbesondere in Europa und den Schwellenländern. Neben der Fortsetzung unserer ausgezeichneten finanziellen Entwicklung und unserer Konzentration auf die Erbringung erstklassiger Dienstleistungen für unsere Kunden sind wir weiterhin bestrebt, die Umweltauswirkungen unserer Tätigkeit im Einklang mit den vereinbarten globalen Benchmarks zu reduzieren."



Über die R-LOGITECH S.A.M.:

R-LOGITECH ist einer der führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreiber und Anbieter von Logistikdienstleistungen im Rohstoffsektor. Die Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A19WVN8) wird im Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.



R-LOGITECH ist eine Tochtergesellschaft der Monaco Resources Group S.A.M.



Für weitere Information:

Patrick Handley, Tom Pigott

Brunswick

+44 (0) 20 7404 5959



Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

+49 (0) 89 8896906 25

linh.chung@better-orange.de



Frédéric Platini

R-LOGITECH S.A.M.

investorrelations@r-logitech.com

11.08.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de