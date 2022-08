Stratec hat detaillierte Q2-Ergebnisse vorgelegt. Wie bereits mit den vorläufigen Zahlen hervorgehoben, waren die Ergebnisse in allen Bereichen schwach. Das Umsatzwachstum war gedämpft, vor allem aufgrund einer pandemiebedingten hohen Vorjahresbasis und erheblicher Lieferrückstände aufgrund angespannter Lieferketten. Darüber hinaus war der Einbruch der adj. EBIT-Marge enttäuschend, insbesondere nach einer bereits schwachen Entwicklung in Q1. Dennoch gab das Management an, dass es aufgrund der geplanten Umsatzrealisierung aus Entwicklungsprojekten, die teilweise auf das 3. Quartal 2022 verschoben wurden, mit Aufholeffekten in H2 rechnet. Es bestätigte auch die Prognose für das Gesamtjahr. Angesichts des schwachen ersten Halbjahres erscheint der Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 jedoch sehr ambitioniert. Vor dem Hintergrund zu vieler Risikofaktoren bekräftigen die Experten von AlsterResearch Ihre HALTEN-Empfehlung, mit unverändertem Kursziel von EUR 86,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Stratec%20SEX.



