Die LR Global Holding GmbH erwägt eine Anpassung der Financial Covenants in Anleihe 2021/25. Da musste man gestern schon sehr genau lesen. Falls Leser nur der Inhalt der Headline interessiert, kann man gleich bis zum vorletzten Absatz scrollen - wie man es gestern in der Corporate News machen musste. Immerhin war die entscheidende Passage überaus sanftmütig formuliert, sodass der Kurs gestern auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...