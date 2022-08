San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Arasan, ein führender Anbieter von Halbleiter-IP für alles, was mit Mobilität zu tun hat, einschließlich Automobile, kündigt seine extrem kleine 2. Generation von USB-IP an.Arasan gibt die sofortige Verfügbarkeit seiner 2. Generation von USB PHY für die Spezifikation USB 2.0 bekannt. Die 2. Generation von USB-PHY von Arasan baut auf jahrzehntelanger Entwicklung auf. Diese spezifisch für IoT- und mobile Vorrichtungen entwickelte Generation nimmt extrem wenig Fläche ein und verbraucht sehr wenig Energie. Hierbei hatte die Flächenoptimierung höchste Priorität, mit dem Ziel, den branchenweit kleinsten USB 2.0 PHY zu entwickeln. Arasan kaufte den USB 2.0 PHY ursprünglich von Mentor Graphics als Teil der Geschäftsstrategie, eine umfassende Total IP-Lösung über die gesamte Produktlinie hinweg, einschließlich USB, anzubieten.Arasan war mit der Lancierung seiner USB 1.1 Device IP im Jahr 1996 einer der branchenweit ersten Anbieter von USB IP und ist der EINZIGE Anbieter, der eine Total USB 2.0 IP-Lösung anbietet, die seinen USB 2.0 Host IP-Kern, USB 2.0 Device IP-Kern, USB 2.0 Hub IP, USB 2.0 OTG IP, den USB 2.0 PHY IP und Software für mehrere Betriebssysteme umfasst. Der USB 2.0 PHY von Arasan unterstützt außerdem alle zusätzlichen Funktionen, die von der Spezifikation für USB-2.0-Hubs gefordert werden, und integriert nahtlos mit seiner USB-Controller-IP, einschließlich der USB 2.0 Hub IP.Arasans USB IP wird seit Jahrzehnten in vielfältigen Anwendungen eingesetzt, unter anderem in der Verteidigungsbranche bei missionskritischen Projekten.Die USB 2.0 IP der 2. Generation von Arasan ist sofort auf Knoten von 28 nm bis 5 nm erhältlich. Der Legacy USB 2.0 PHY ist von 180 nm bis 40 nm auf mehreren Foundries erhältlich.Außerdem wird Arasans USB 2.0 PHY materialsparend als kristallloser PHY angeboten.Weitere Informationen: https://www.arasan.com/products/usb/usb-2-0/usb-2-0-phy/Informationen zu ArasanArasan steht an der Spitze dieser Evolution von "Mobil" mit seiner standardbasierten IP im Herzen von Mobile SoCs. Die hochwertigen, siliziumerprobten Total IP-Lösungen von Arasan umfassen digitale IP, AMS PHY IP, Verification IP, HDK und Software. Arasan hat ein fokussiertes Produktportfolio, das sich auf mobile SoCs für Automobile, Drohnen und IoT konzentriert. Arasan Chip Systems, seit 2005 Mitglied der MIPI Association für mobile Speicher- und Konnektivitätsschnittstellen, hat bereits über eine Milliarde Chips mit unserem MIPI IP ausgeliefert.Mktg1@arasan.comKontakt:Dr. Sam BealMktg1@arasan.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/781235/Arasan_Total_IP_Solutions_Logo.jpgOriginal-Content von: Arasan Chip Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132789/5294746