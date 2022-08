Wie geht es weiter mit dem insolventen Startup Nuri? Was müssen Anleger wissen - und hat am Ende die drohende Pleite des Unternehmens auch Auswirkungen auf andere Krypto-Geschäfte oder die Aussichten von Bitcoin und Co.? Hier findest du die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema. Diese Woche hat die Berliner Krypto-Bank Nuri Insolvenz angemeldet. Das Berliner Fintech hatte aktuell etwa 500.000 Kund:innen, doch die Pleite könnte auch größere Kreise ziehen. Auch wenn der Insolvenzantrag mit dem Ziel gestellt wurde, die dauerhafte Zahlungsunfähigkeit zu verhindern, und Nuri jetzt Wege aus der Krise, sprich neue Investoren, suchen will, bleiben zahlreiche Fragen ...

