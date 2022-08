Tampa Bay, Berlin (ots) -Eine deutschlandweite Umfrage von KnowBe4 ergab, dass die meisten Menschen Wert auf die Sicherheit ihrer Passwörter legen, die Mehrheit jedoch keinen Passwort-Manager verwendet.Passwort-Manager sind Programme zur Verwaltung von Benutzernamen und Passwörtern. In einer von KnowBe4 im Juli 2022 durchgeführten Umfrage wurden 200 Personen zu ihrem Umgang mit Passwörtern und ihrer Einstellung zur Verwendung von Passwort-Managern befragt.Auf die Frage, wie wichtig ihnen die sichere Aufbewahrung Sicherheit ihrer Passwörter ist, gab die Mehrheit (82 Prozent) an, dass sie es sehr wichtig findet, dass niemand ihr Passwort einsehen kann. Die übrigen Befragten halten die Sicherheit von Passwörtern für weniger wichtig (8 Prozent) oder haben sich darüber noch keine Gedanken gemacht (10 Prozent).Die meisten Personen verwahren ihre Passwörter entweder digital (35 Prozent) oder analog (33 Prozent). Auf die Frage, ob ihnen der Begriff "Passwort-Manager" bekannt sei, antworteten 45 Prozent der Befragten, dass sie zwar von diesem Begriff gehört, aber keine persönlichen Erfahrungen mit einem Passwort-Manager gemacht haben.Jelle Wieringa, Security Awareness Advocate bei KnowBe4 plädiert für die Verwendung eines Passwort-Managers: "Mithilfe eines Passwort-Managers können Benutzer leichter verschiedene komplexe und völlig unabhängige Passwörter für jede Website und jeden Dienst erstellen und verwenden."Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5294843