Mit den Zahlen von gestern, nach Börsenschluss veröffentlicht, hat DISNEY die Anleger offenbar überzeugt. Gestern betrug der inoffizielle Kursanstieg schon rund 7 % und heute sogar vorbörslich 9 %. Alle Parks sind wieder in Betrieb. Zumindest bei den Eintrittspreisen kommt DISNEY gut mit der Inflation zurecht. Es kommen etwas weniger Besucher, die bereit sind, einen höheren Preis zu zahlen. Zum einen hat man Verständnis für Erhöhungen. Außerdem bleibt DISNEY technologisch am Ball, um einen hohen Komfort zu bieten. Etwa mit dem Ziel, lange Schlangen vor den Attraktionen zu verkürzen. Beachtenswert ist auch die Rolle des Konzerns als digitaler Entertainer bzw. als Streamingdienstleister. Sieht man alle digitalen Abo-Möglichkeiten in Summe, hat DISNEY zumindest im vergangenen Monat einmal die Nase vorn gehabt, natürlich im Vergleich zu NETFLIX. Die Reaktion an der Börse zeigt: Die DISNEY-Aktie hat ihr Potenzial noch nicht ausgelotet!



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



