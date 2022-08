DGAP-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche Payment A1M SE: Abschluss des Reverse IPO-Prozesses Berlin, 11. August 2022 - Für die frühere Doralis SE haben sich mit Aufnahme der operativen Geschäftstätigkeit die wirtschaftlichen Aussichten erheblich verändert. Infolge der Verschmelzung der Deutsche Payment A1M AG auf die Doralis SE im Zuge eines Reverse IPO gingen das Vermögen und der Geschäftsbetrieb der AG gegen Ausgabe von 1.416.667 neuen Aktien auf die SE über. Der Vorstand der mittlerweile als Deutsche Payment A1M SE (ISIN:DE000A2P74C5 - WKN A2P74C) firmierenden Gesellschaft hat daher eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, ein Bewertungsgutachten zu erstellen. Die Wirtschaftsprüfer beziffern den Unternehmenswert auf Basis von Planzahlen auf rund EUR 21,5 Mio. Bezogen auf das aktuelle Grundkapital von EUR 1.666.667, eingeteilt in ebenso viele Aktien, lässt sich hieraus ein höherer Wert je Deutsche Payment A1M SE - Aktie als aktuell ableiten. Kontakt: Dr. Erik Hermann (Investor Relations) Telefon: +49 (0)30 652121346 E-Mail: ir@deutsche-payment.com Über Deutsche Payment Erfolgreiche Unternehmen begeistern die Kund:innen nicht nur mit einem attraktiven Angebot. Digitale Bezahllösungen, die sich positiv auf die Customer Experience auswirken - online, mobil und am Point of Sale - sind der Schlüssel zu erfolgreicher Kundenbindung. Unsere Mission ist es, die Profitabilität von Unternehmen in der Online-Welt zu erhöhen und "Customer Value" als entscheidenden Wettbewerbsvorteil für digitale Kauferlebnisse neu zu definieren. - Innovationstreiber für die Cashless Society - Deutsche Payment ist ein innovationsgetriebener Solitär in der Payment-Landschaft basierend auf einer einfachen Idee: höchste Conversion Rate bei minimalen Risiken und Kosten. 2003 gestartet in der deutschen Hauptstadt Berlin, verfolgen wir seit Beginn konsequent unser Ziel: innovative Payment Lösungen für Top Tiers und mittelständische Unternehmen zu schaffen, die einfach zu integrieren sind und sich fortwährend an die sich ändernden Bedürfnisse der Käufer und Käuferinnen anpassen. Gleichgeblieben ist über die Jahre nur eines: unsere Unabhängigkeit. Mehr Informationen unter www.deutsche-payment.com

