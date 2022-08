Dem weltgrößten Sneakeranbieter (vor ADIDAS) fehlen noch rd. 55 % bis zu seinem Topniveau von 179 $ vor gut einem Jahr. Der Absturz kostete 40 % Verlust.NIKE ist mit einem KGV von 28 teurer als ADIDAS oder PUMA, was seit Jahren gilt. Für NIKE ist China der wichtigste Markt überhaupt. Darüber kursieren unterschiedliche Zahlen und Perspektiven, wie sie auch von ADIDAS-Chef Kasper Rorsted in einem Interview im Handelsblatt soeben erläutert worden sind. Der Aufhänger ist die rigide Covid-19-Strategie mit umfangreichen Lockdowns in verschiedenen chinesischen Regionen. Wann laufen diese aus und mit welchen Folgen?174 Mrd. $ Marktwert für ein Umsatzziel von aktuell 55 Mrd. $ per 2023 und ein stagnierender Gewinn pro Aktie um rd. 3,80 $ sind die Ausgangslage.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 32! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 32 u.a.:++ Das begonnene Comeback der Märkte wird vorerst eine Rückkehr zur Normalität++ DAX-Aktien - Auf die Auswahl kommt es an++ VONOVIA: Kommt der Neustart?++ RHEINMETALL erhöht den Auftragseingang++ Das Comeback der Autozulieferer wird komplizierter++ Logistiktechniker mit RiesenchanceIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info