Erfurt (ots) -KiKA gibt mit seinem hochwertigen Kinderfilmangebot auf allen Plattformen Raum für einzigartige Geschichten aus der Lebenswelt der Kinder und zeigt im August die ersten drei Filme der "Fünf Freunde"-Reihe. Während die Kinder im ersten Teil Georges Vater Quentin aus den Klauen gefährlicher Gangster befreien, begeben sie sich in Teil 2 auf die Suche nach dem größten Smaragd der Welt, bevor es in "Fünf Freunde 3" auf eine exotische Insel geht, wo ein sagenumwobener Goldschatz versteckt sein soll. Die Filme basieren auf der beliebten Kinderbuch-Reihe von Autorin Enid Blyton. KiKA zeigt "Fünf Freunde" am 14. August, "Fünf Freunde 2" am 21. August und "Fünf Freunde 3" (alle ZDF) am 28. August, jeweils im Anschluss an das Sonntagsmärchen sowie auf kika.de und im KiKA-Player."Fünf Freunde" (ZDF) - Der Auftakt in viele AbenteuerDie Freund*innen George, Julian, Dick, Anne und Timmy der Hund, verbringen zum ersten Mal ihre Ferien zusammen. Und schon schlittern sie in ein aufregendes Abenteuer. Bei einem Ausflug an den Strand machen sie in einer alten Schmugglerhöhle eine brisante Entdeckung: Georges Vater Quentin, ein berühmter Erfinder, soll entführt werden. Als weder die Polizei noch Georges Mutter Fanny den Kindern glauben will, macht sich die Clique selbst auf die gefährliche Jagd nach den Gangstern, um Quentin zu retten."Fünf Freunde 2" (ZDF) - Die Suche nach dem grünen SmaragdIn den Sommerferien brechen die "Fünf Freunde" auf zu einer Fahrradtour ins geheimnisvolle Katzenmoor. Dort soll im 19. Jahrhundert das 'Grüne Auge', der größte Smaragd der Welt, versteckt worden sein und die Freund*innen wittern ein neues Abenteuer. Doch nachdem sie sich mit dem Millionärssohn Hardy anfreunden, wird Dick von einem Gaunerduo mit dem Jungen verwechselt und anstelle des reichen Sprösslings verschleppt. Die Entführer glauben, dass Hardy, beziehungsweise Dick, Informationen über den Verbleib des Edelsteins hat. Die restlichen Freund*innen setzen alles daran, Dick zu befreien."Fünf Freunde 3" (ZDF) - Auf SchatzsucheEin versunkenes Schiffswrack, ein sagenumwobener Piratenschatz und ein zwielichtiger Investor. Die "Fünf Freunde" stürzen sich in ein neues Abenteuer auf einer exotischen Insel. Während ihres Urlaubes entdecken sie beim Tauchen einen geheimnisvollen Kompass, der sie zu einem Goldschatz führen soll. Gleichzeitig müssen sie dem einheimischen Mädchen Joe helfen, seine Heimat vor dem habgierigen Investor Mr. Haynes zu schützen.Die Filme sind Produktionen der Sam Film GmbH und der Constantin Film Produktion GmbH. Beim ZDF zeichnet Karsten Klüner redaktionell verantwortlich.KiKA zeigt "Fünf Freunde" am 14. August, "Fünf Freunde 2" am 21. August und "Fünf Freunde 3" am 28. August, jeweils im Anschluss an das Sonntagsmärchen sowie auf kika.de und im KiKA-Player.Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter kommunikation.kika.de. Registrierte Nutzer*innen finden im KiKA- Kommunikationsportal eine Vorschau aller Filme.