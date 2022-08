Daimler Truck: LKW können zu tausenden nicht geliefert werden

Werbung



Volle Lager und erhöhte Preise für die LKW, doch das derzeitige Problem von Daimler Truck liegt wo anders. Außerdem: Relative Stärke und Momentum mit dem Trendkompass nutzen!



Die lackfrischen und glänzenden Lastkraftwagen, Busse sowie einzelne Sattelschlepper des weltgrößtem LKW Herstellers "Daimler Truck AG" stehen in den Lagerhallen bereit und warten auf ihren Einsatz in der Wirtschaft. Allerdings müssen sich die mehrrädrigen Kraftmaschinen noch etwas gedulden, denn derzeit fehlen dem Konzern aus dem Schwabenland nach wie vor qualitative Halbleiter, aber vielmehr noch das entsprechende Personal, welches die Maschinen an Ihre Zielorte befördert. Hinsichtlich den Zahlen sieht Daimler Truck seine Geschäfte nur taktisch eingeschränkt. Der Konzern konnte seine Umsätze im ersten Halbjahr auf rund 22 Milliarden Euro erhöhen, was im Vergleich zum Vorjahr knapp einem Fünftel an Zuwachs entspricht. Dies ist unter anderem der starken Nachfrage nach den Kraftmaschinen geschuldet, denn wie der Vorstandssprecher des Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) mitteilte, fehlen allein in Deutschland über 80.000 LKW für den Warentransport. Hinzukommend hat Daimler Truck selbst auch die Preise für die Zugmaschinen angehoben, welche jedoch bisher vom Markt gut angenommen wurden. Im Hinblick auf die Halbleiter ist der weltgrößte LKW-Hersteller positiv gestimmt und erwartet bereits für die kommenden Wochen eine verstärkte Verfügbarkeit dieser. Mit einer Produktionskürzung aufgrund etwaiger Gasnotständen wird laut Daimler Truck nicht gerechnet.





Mit dem HSBC Trendkompass können Sie Börsenentwicklungen erkennen und Trend-Aktien ausfindig machen. Langfristige und kurzfristige Trendindikatoren werden in nur einer Darstellung kombiniert. Im Diagramm werden die Relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX©, DAX©-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird in der Regel an jedem Mittwoch aktualisiert.

