FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 53 Euro belassen. Der Energiekonzern sei ein Profiteur von sich mehrenden Stromengpässen, einer höheren Aufmerksamkeit für Versorgungssicherheit und einem dauerhaft höheren Strompreisniveau, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Offshore-Windbereich von RWE sei stark und zudem liege auch ein Fokus auf Wasserstoff. Die insgesamt große Pipeline ist laut Eisenmann nicht ausreichend in der Bewertung reflektiert./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 14:13 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / 14:23 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

