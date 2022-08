MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Bechtle nach Zahlen zum zweiten Quartal von 60 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister sei auf guten Weg, seine Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gesenkte Kursziel spiegele die verringerten Erwartungen an die Nettobarmittel wider. Unter anderem sei dies auf seine wegen der aktuellen Gesamtwirtschaftslage gesenkte Umsatzwachstumsprognose für 2023 zurückzuführen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 14:08 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





ISIN: DE0005158703

