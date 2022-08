Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research hat der Windpark-Projektierer PNE AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) ein EBITDA von 17,5 Mio. Euro erzielt. Damit sei das Unternehmen nach Meinung des Analysten auf einem guten Weg, die EBITDA-Prognose für 2022 von 20 bis 30 Mio. Euro zu erreichen. PNE habe zudem die Projektpipeline erheblich erweitert. Diese belaufe sich nun auf fast 11 GW. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel auf 15,20 Euro (zuvor: 12,00 Euro), bestätigt aber das Rating "Reduce".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.08.2022, 16:40 Uhr)



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von First Berlin Equity Research GmbH am 11.08.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

