Original-Research: Uzin Utz AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz AG



Unternehmen: Uzin Utz AG

ISIN: DE0007551509



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 11.08.2022

Kursziel: 95,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Zweistelliges Wachstum dürfte anhalten und die Ertragslage sich in Q2 deutlich besser darstellen als zum Jahresauftakt



Uzin Utz wird am 25. August den H1-Bericht veröffentlichen. Infolge der beschleunigten Kostenanstiege insbesondere für Rohstoffe und Energie verlief das Auftaktquartal in Bezug auf das operative Ergebnis enttäuschend (Umsatz: +11,2% yoy; EBIT: -28,5% yoy). Für Q2 gehen wir nun von einer spürbaren Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorquartal aus. Da Q2/21 jedoch das bislang sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig stärkste Quartal in der Geschichte des Unternehmens darstellte, halten wir eine Ergebnissteigerung yoy für ausgeschlossen.öffentlichen. Infolge der beschleunigten Kostenanstiege insbesondere für Rohstoffe und Energie verlief das Auftaktquartal in Bezug auf das operative Ergebnis enttäuschend (Umsatz: +11,2% yoy; EBIT: -28,5% yoy). Für Q2 gehen wir nun von einer spürbaren Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorquartal aus. Da Q2/21 jedoch das bislang sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig stärkste Quartal in der Geschichte des Unternehmens darstellte, halten wir eine Ergebnissteigerung yoy für ausgeschlossen.



Zweistelliges Wachstum sollte anhalten: Hinsichtlich der Umsatzentwicklung rechnen wir im zweiten Quartal trotz der hohen Basis erneut mit einem knapp zweistelligen Wachstum (MONe: +10,2% yoy auf 129,0 Mio. Euro). Dieses dürfte sich jedoch überwiegend aus eigenen Preisanhebungen speisen und in Summe stagnierende Volumina widerspiegeln. Regional betrachtet gehen wir von deutlich überproportionalen Wachstumsraten in den USA und eher moderaten Zuwächsen im europäischen Raum aus. Dies führen wir auf die noch geringere Basis im Wachstumsmarkt Amerika (Umsatz 2021: +39,9% yoy auf 60,7 Mio. Euro) sowie die u.E. zurzeit generell robustere Verfassung der US-amerikanischen Bauwirtschaft zurück. Als Indikator dienen uns hierbei u.a. die Zahlen des Schweizer Wettbewerbers Sika (u.a. Anbieter von Bodenklebstoffen), der kürzlich für H1 ein FX-bereinigtes Wachstum von 35,8% yoy für die Region Americas vermeldete, während EMEA um 12,9% yoy zulegte. Bei Uzin Utz erwarten wir ähnliche Unterschiede in der regionalen Umsatzentwicklung.



Marge sollte sich auf Zielniveau stabilisiert haben: Mit Blick auf das Ergebnis erachten wir ein Übertreffen der Vorjahresbasis hingegen als unrealistisch. So erzielte Uzin Utz in Q2/21 auch bereinigt um einen positiven Sondereffekt aus einem Grundstücksverkauf (+1,3 Mio. Euro) ein EBIT i.H.v. rund 15,7 Mio. Euro bzw. eine Marge von 13,4% (Vj.: 7,6%). Diese lässt sich u.E. auf ein rückblickend überaus positives Marktumfeld nach den ersten Corona-Lock-Downs, hohe Skaleneffekte und eine straffe interne Struktur bei Uzin Utz zurückführen. Neben diversen "Preis-Schocks" in der Beschaffung wird die Ertragslage seit H2/21 infolge des Baubeginns (Spatenstich 03.06.2021) der neuen Produktionsstätte für Trockenmörtel in Waco (Texas) jedoch zusätzlich durch Vorlaufkosten belastet (MONe: SOP Q4/22). In Summe erwarten wir, dass Uzin Utz in Q2 dennoch ein knapp zweistelliges EBIT i.H.v. 10,4 Mio. Euro (Q1: 8,5 Mio. Euro) bzw. eine EBIT-Marge von 8,1% (Q1: 7,3%) erzielen konnte, was auf Höhe des Mittelfristziels (>8%) liegt. Die Guidance für 2022 (vormals: moderates Umsatzwachstum und leicht rückläufiges EBIT) dürfte angesichts der nach wie vor zahlreichen Unsicherheiten im makroökonomischen Umfeld aber bis auf Weiteres ausgesetzt bleiben.



Fazit: Für Q2 zeichnet sich u.E. eine Ergebniserholung gegenüber dem Auftaktquartal ab. Wenngleich wir für das Gesamtjahr insgesamt noch zurückhaltend bleiben, heben wir unsere Prognose leicht an und sehen im Falle eines stabilen Verlaufs der Baukonjunktur eher weiteres Upside-Potenzial. Insofern erachten wir auch das Chance-Risiko-Verhältnis infolge der schwachen Kursentwicklung der Aktie (6M: -11,1% vs. CDAX) als attraktiv und bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 95,00 Euro.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25009.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°