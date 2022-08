Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Unsere in der vergangenen Woche an dieser Stelle geäußerten Erwartung, dass nicht mit einer Belebung des Primärmarktgeschehens zu rechnen ist, hat sich in dieser Woche (leider) vollumfänglich bestätigt, so die Analysten der Helaba.Nicht eine Transaktion habe verbucht werden können. Als Gründe müssten erneut die auslaufende Q2-Berichtsperiode mit den einhergehenden "Black out"-Perioden, die zum Teil noch fehlenden finalen Genehmigungen bzw. Bestätigungen bei der Umsetzung der europäischen Covered Bond-Gesetzgebung und nicht zuletzt die Hochphase der Urlaubszeit herhalten. ...

