Die Polizei Schwaben Nord mit Sitz im bayrischen Augsburg hat auf Twitter für Erstaunen gesorgt als sie ein Bild eines Hubschraubers am Tesla Supercharger postete. Nanu? Was hat ein Hubschrauber am Tesla Supercharger zu suchen? Hat die Polizei in Augsburg etwa elektrisch betriebene Helikopter? Nein. Es handelte sich um einen Scherz, der auf ein reales Problem hinweisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...