NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 12,15 auf 13,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die kurzfristigen Sorgen um die Konjunktur und Gasversorgung ausgeklammert, bleibe eine nachhaltige Generierung der freien Barmittel der wichtigste Treiber für die Aktie, der zu einer langfristig höheren Bewertung führen sollte, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 10:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / 10:20 / ET



