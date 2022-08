DJ Shell stellt nach Pipeline-Leck Betrieb auf drei Förderplattformen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Shell hat die Aktivitäten auf drei Offshore-Ölförderplattformen im Golf von Mexiko eingestellt, nachdem an einer Station an der Küste von Louisiana ein Leck in einer Pipeline entdeckt wurde. "Shell kann bestätigen, dass die Mars und Amberjack Pipelines aufgrund eines Lecks an der Fourchon Booster Station abgeschaltet wurden", hieß es in einer Mitteilung des Öl-Konzerns. Infolgedessen seien auch die Tiefseeanlagen von Shell im Mars-Korridor stillgelegt worden. Das Unternehmen fügte hinzu, dass es mit den örtlichen Behörden zusammenarbeite, um die Situation zu bewerten. "Wir prüfen derzeit alternative Fließwege zu den Anschlussträgern", hieß es.

August 11, 2022

