Nach dem starken Vortag hat am Donnerstag die Kauflust am US-Aktienmarkt nicht lange angehalten. Während der technologielastige und zinssensible Nasdaq 100 nach anfänglichen Gewinnen deutlich in die Verlustzone schlitterte, beendete der Dow Jones den Handel mit einem hauchdünnen Kursgewinn. Leichte Verluste verzeichnete hingegen der S&P 500.Am Donnerstag stützte der zuletzt etwas geringere Inflationsdruck in den Vereinigten Staaten die Kurse nur anfangs noch. Die am heutigen Handelstag veröffentlichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...