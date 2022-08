DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 13.672 Pkt - Freenet und Südzucker legen zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem leichten Aufschlag hat sich die Freenet-Aktie am Donnerstag im nachbörslichen Handel gezeigt. Das Unternehmen hat nach einem starken ersten Halbjahr die Prognose für den operativen Gewinn erhöht. Im zweiten Quartal konnte der Telekomdienstleiter bei stabilen Umsätzen die Profitabilität - gemessen an der EBITDA-Marge - in seinen beiden Segmenten Mobilfunk sowie TV und Medien steigern. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1 Prozent höher getaxt.

Für die Südzucker-Papiere ging es 2,1 Prozent nach oben. Nach der Bioethanoltochter Cropenergies blickt auch die Konzernmutter optimistischer auf das Geschäftsjahr. Südzucker erwartet weiterhin einen Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2022/23 per Ende Februar von 8,9 Milliarden bis 9,3 Milliarden Euro. Das Konzern-EBITDA werde dagegen nun in einer Bandbreite zwischen 810 Millionen und 910 Millionen Euro und das operative Konzernergebnis zwischen 450 Millionen und 550 Millionen Euro erwartet. Bisher hatte das Unternehmen ein EBITDA von 760 Millionen bis 860 Millionen und ein Konzernergebnis von 400 Millionen bis 500 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Wenig verändert wurde die Patrizia-Aktie getaxt. Der Immobilien-Investor hat im zweiten Quartal bei leicht sinkenden Erlösen einen Gewinneinbruch verzeichnet. An dem Ausblick für das Gesamtjahr 2022 hält das Unternehmen aber fest.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.672 13.695 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

