Reckitt Benckiser: Nr. 1 bei Babynahrung in den USA!

Ausfall bei Abott Laborotories macht Reckitt Benckiser (RKT) zur Nr. 1 bei Babynahrung in den Vereinigten Staaten! Börsentäglich weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: RKT ISIN: GB00B24CGK77

Rückblick: Mit einem Plus von rund 11.35 Prozent legte die Aktie eine solide Halbjahresperformance hin. Nach dem Rücksetzer vom Pivot-Hoch setzte das Wertpapier heute zum 20er-EMA zurück. Die grüne Linie wurde zwar getestet, der Schlusskurs lag aber darüber. Die gute Stimmung am Gesamtmarkt könnte einen Bounce in Richtung Norden positiv beeinflussen.

Chart vom 20.07.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 6552 GBP





Meine Expertenmeinung zu RKT:

Meinung: Reckitt Benckiser Group plc ist ein Hersteller von Haushaltswaren und Reinigungsprodukten mit Hauptsitz im britischen Slough. Das Unternehmen hat am Mittwoch seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben, nachdem starke Preiserhöhungen dazu beigetragen hatten, die Umsatzerwartungen für das zweite Quartal zu übertreffen. Zum Umsatz- und Gewinnwachstum hat auch der Lieferausfall des Wettbewerbers Abott Laborotories im Bereich Babynahrung beigetragen. Die FDA hatte davor gewarnt, bestimmte Säuglingsnahrungspulver, die im Werk der Firma Abbott Nutrition in Sturgis, Michigan hergestellt wurden, zu kaufen und zu verzehren. Die Umstände hatten dazu geführt, dass Reckitt Benckiser in diesem Segment des US-Marktes inzwischen die Nummer 1 ist.

Setup:

Mögliches Setup: Für unser Long Setup orientieren wir uns an der letzten Tageskerze und platzieren Trigger und Stopp Loss knapp ober und unterhalb. Als Kursziel visieren wir das Pivot-Hoch vom 3. August an. Neue Halbjahreszahlen gibt es am 20. Februar 2023, genug Zeit für längere Swingtrades. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in RKT.

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.