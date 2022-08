Spitzenmanagement, genügend Geld in der Kasse und steigende Goldpreise.

Liebe Leserinnen und Leser!

Mit dem zuvor angekündigten und jetzt abgeschlossenen Arrangement-Plan verfügt Skeena Resources über eine der größten Landpositionen, die für den Bergbau im produktiven Golden Triangle in Kanada gehalten werden.

Quelle: Skeena Resources

Mit dem erfolgreichen Erwerb der QuestEx-Projekte und dem gleichzeitigen Verkauf bestimmter QuestEx-Liegenschaften an eine Tochtergesellschaft der Newmont Corporation erhofft sich Skeena erhebliche Explorationssynergien mit seinem eigenen Flaggschiff-Projekt Eskay Creek. Denn auch dort gibt es fantastische Neuigkeiten. Durch eine bahnbrechende Entscheidungsvereinbarung zwischen der Provinz British Columbia und der Zentralregierung der Tahltan wird das geplante Gold-Silber-Projekt Eskay Creek das erste Bergbauprojekt sein, das von einer indigenen Regierung genehmigt wurde. Das Abkommen bietet mehr Sicherheit und einen besseren Rahmen für die Umweltverträglichkeitsprüfung der Wiederbelebung der ehemaligen Eskay-Creek-Mine. Ebenfalls stärkt es die Beziehungen zwischen Skeena und der First Nations. Auch in Punkto Nachhaltigkeit verbessert sich Skeena stetig, indem mit Nalaine Morin eine neue Vizepräsidentin für Nachhaltigkeit vorgestellt wurde. Sie wird sich dem Team für externe Angelegenheiten und Nachhaltigkeit von Skeena anschließen, um die effiziente Genehmigung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek weiter voranzutreiben. Frau Morin, die derzeit als Landdirektorin für die Zentralregierung der Tahltan tätig ist, ist eine landesweit anerkannte Fachkraft, die im Auftrag indigener Völker Umweltprüfungen für mehrere große Rohstofferschließungsprojekte geleitet hat. All diese Fortschritte werden Skeena schon bald sehr erfolgreich in die Karten spielen.

INVEST 2022 - 9. Deutsche Rohstoffnacht Vortrag Skeena:

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA83056P7157