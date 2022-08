Meran (ots) -Die etwas andere Unterkunft für einen Urlaub der besonderen Art in der Südtiroler Kurstadt. Ein lauschiges Plätzchen mit viel zum Entdecken, denn die Liebe zum Detail und zur Architektur ist im und rund ums Hotel spürbar und sichtbar.Wer im Urlaub nach Erholung und Genuss sucht und nostalgischen Charme schätzt, der findet im Hotel Villa Westend, im Zentrum Merans, die perfekte Unterkunft. Das Jugendstil-Hotel befindet sich nur wenige Minuten von der Innenstadt der Südtiroler Kurstadt entfernt und liegt direkt an der berühmten Passer-Promenade. Umgeben von einer üppigen und weitläufigen Gartenlandschaft, werden Sie hier bestimmt die nötige Ruhe für einen erholsamen Aufenthalt finden.Sie müssen kein Romantiker sein, um von der Villa Westend verzaubert zu werden. Doch die Chancen, dass Sie nach Ihrem Urlaub einer sind, stehen hoch. Ob Lage, Bauweise, Zimmer-Ausstattung oder Kulinarik: Das familiär geführte 3-Sterne Hotel bietet in allen Bereichen das gewisse Etwas.Die geschichtsträchtige Villa Westend wurde 1890 gebaut und seit 1907 werden Gäste empfangen. Den Charme vergangener Zeiten fühlen Sie im gesamten Hotel noch heute: hohe Räume, antike Parkett-Böden und teilweise originale "Art Nouveau" Inneneinrichtung. Das Hotel wurde im Jahre 1984 unter den Schutz der Oberintendanz für das architektonische Erbe gestellt, was als besondere Auszeichnung gilt.Ob einem das Design gefällt, liegt im Auge des Betrachters. Für die einen ist es vielleicht etwas altbacken, für die anderen aber ein kleines Juwel, das sich den Charme der alten Zeit bewahrt hat und nicht der kühlen Modernisierung zum Opfer gefallen ist.Die Zimmer im Hotel Villa Westend sind geräumig, und einzelne Möbelstücke der berühmten Möbelfabrik J & J Herrmann verleihen ihnen extravaganten Hauch - kein Zimmer gleicht dem anderen. Schon beim Ankommen werden Sie sich in vergangene Zeiten zurückversetzt fühlen und diese Nostalgie wird Sie den gesamten Aufenthalt über begleiten. Natürlich sind alle Zimmer standardgemäß ausgestattet, einige Bäder wurden bereits renoviert. Die meisten Zimmer verfügen über einen Balkon, wo Sie den Urlaubstag in Meran ruhig ausklingen lassen können. Buchbar sind die Übernachtungen mit Frühstück oder mit Halbpension.Auch Feinschmecker kommen im 3-Sterne-Hotel auf ihre Kosten. Ob Südtiroler Küche, italienische Klassiker oder internationale Gerichte: Natürliche Zutaten aus der lokalen Landwirtschaft haben im Westend Vorrang - und das schmeckt man beim Frühstück ebenso wie beim Abendessen, welche sie an liebevoll und fein gedeckten Tischen im kleinen Speisesaal oder im idyllischen Garten serviert bekommen.Wer Halbpension bucht, der hat die Wahl zwischen zwei Vor- und drei Hauptspeisen. Die köstlichen Menüvariationen sind abwechslungsreich, und wer spezielle Wünsche oder Bedürfnisse hat wie beispielsweise ein Diät-Menü, kein Problem, das Hotel ist stets um Ihr Wohlergehen bemüht. Am Salatbuffet mit frischen und saisonalen Zutaten aus der Region können sich die Gäste nach Lust und Laune bedienen. Besonders beliebt sind das Candlelight Dinner, die Musikabende, Grillabende und die Tirolerabende sowie ein Aperitif im Garten.Meran zu Fuß oder mit dem Rad erkundenVom Hotel Villa Westend aus können Sie sämtliche Sehenswürdigkeiten Merans zu Fuß erreichen, auch der direkt vor dem Hotel gelegene Radweg lädt dazu ein, das Auto am hoteleigenen Parkplatz stehen zu lassen und Meran und seine Umgebung mit allen Sinnen zu erkunden.Romantischer Urlaub in Meran bis 31.10.20223 Nächte / 4 Tage ab Euro 534,- pro Person inklusive:- 3 Übernachtungen im Doppelzimmer- Frühstücksbuffet im romantischen "Art Nouveau" Saal- ein Candle-Light-Dinner für 2 Personen (inkl. einer Flasche Wein)- Verwöhnpaket für Zwei in der Therme Meran: Sissis Bio-Molkebad in der Kaiserwanne für Zwei mit einem Glas Sekt, dann Ganzkörpermassage für Zwei mit verschiedenen Aromaölen zur Auswahl (45 Min.) und ein Thermeneintritt 2 h für Zwei- Kostenloser Fahrradverleih direkt im Hotel- Kostenloser Parkplatz am Hotel- MERANO GUESTCARD mit Rabatten für Museen, Seilbahnen, SesselliftenWeitere Informationen unter: www.westend.itPressekontakt:Hotel Westend ***Familie StrohmerSpeckbacherstraße 9I-39012 MeranTel. 0039 0473 44 76 54info@westend.itwww.westend.itPressekontakt:www.dimaconcept.deredaktion@dimaconcept.deOriginal-Content von: Hotel Westend ***, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161858/5295162