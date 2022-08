InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / August 12, 2022 / The Company announces that on 11 August 2022 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 6 May 2022 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 09 August 2022, as announced on 09 August 2022.

Date of purchase: 11 August 2022

Aggregate number of ordinary shares purchased: 29,938

Lowest price paid per share: £ 49.9700

Highest price paid per share: £ 50.9600

Average price paid per share: £ 50.6277

The Company intends to hold the purchased shares in treasury.

Following the above transaction, the Company holds 3,800,974 of its ordinary shares in treasury and has 183,916,746 shares in issue (excluding treasury shares).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720);

Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Amy Shields (+44 (0)7881 035 550); Claire Scicluna (+44 (0)7776 778 808)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 29,938 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 11 August 2022

Investment firm: GSI

Aggregate information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 22,500 - 7,438 - Highest price paid (per ordinary share) £ 50.9600 - £ 50.9600 - Lowest price paid (per ordinary share) £ 49.9700 - £ 49.9800 - Volume weighted average price paid (per ordinary share) £ 50.6213 - £ 50.6470 -

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 11/08/2022 08:16:13 BST 65 50.7800 XLON 596279579119193 11/08/2022 08:16:13 BST 63 50.7800 XLON 596279579119194 11/08/2022 08:16:58 BST 161 50.7800 XLON 596279579119299 11/08/2022 08:16:58 BST 67 50.7800 CHIX 1200008AM 11/08/2022 08:19:31 BST 68 50.7800 CHIX 1200008RI 11/08/2022 08:19:31 BST 73 50.7800 XLON 596279579119676 11/08/2022 08:19:31 BST 40 50.7800 XLON 596279579119683 11/08/2022 08:19:31 BST 128 50.7800 XLON 596279579119682 11/08/2022 08:19:31 BST 30 50.7800 XLON 596279579119684 11/08/2022 08:19:31 BST 53 50.7800 XLON 596279579119685 11/08/2022 08:19:32 BST 17 50.7800 CHIX 1200008RR 11/08/2022 08:19:32 BST 49 50.7800 CHIX 1200008RQ 11/08/2022 08:20:43 BST 70 50.7400 XLON 596279579119865 11/08/2022 08:22:47 BST 57 50.8000 XLON 596279579120147 11/08/2022 08:22:06 BST 61 50.8000 CHIX 120000968 11/08/2022 08:22:47 BST 154 50.8000 XLON 596279579120151 11/08/2022 08:24:59 BST 2 50.8600 XLON 596279579120421 11/08/2022 08:24:59 BST 73 50.8600 XLON 596279579120420 11/08/2022 08:25:03 BST 69 50.8600 XLON 596279579120429 11/08/2022 08:27:13 BST 127 50.8400 XLON 596279579120699 11/08/2022 08:27:28 BST 112 50.8000 XLON 596279579120736 11/08/2022 08:28:38 BST 109 50.7600 CHIX 120000A4D 11/08/2022 08:28:55 BST 78 50.7600 XLON 596279579120884 11/08/2022 08:29:49 BST 57 50.7600 XLON 596279579121076 11/08/2022 08:29:49 BST 121 50.7600 CHIX 120000ACT 11/08/2022 08:33:29 BST 65 50.7800 XLON 596279579121498 11/08/2022 08:33:29 BST 65 50.7800 XLON 596279579121499 11/08/2022 08:33:29 BST 33 50.8000 XLON 596279579121500 11/08/2022 08:33:29 BST 177 50.7600 XLON 596279579121502 11/08/2022 08:36:36 BST 42 50.8200 XLON 596279579121864 11/08/2022 08:40:45 BST 151 50.8600 XLON 596279579122218 11/08/2022 08:40:45 BST 98 50.8600 XLON 596279579122217 11/08/2022 08:42:05 BST 142 50.8600 CHIX 120000CDS 11/08/2022 08:43:57 BST 58 50.8800 CHIX 120000CLH 11/08/2022 08:48:54 BST 223 50.9600 XLON 596279579123037 11/08/2022 08:48:54 BST 3 50.9600 CHIX 120000DA2 11/08/2022 08:48:54 BST 113 50.9600 CHIX 120000DA3 11/08/2022 08:48:54 BST 62 50.9600 CHIX 120000DA4 11/08/2022 08:48:54 BST 99 50.9400 XLON 596279579123039 11/08/2022 08:48:54 BST 115 50.9400 CHIX 120000DA6 11/08/2022 08:49:01 BST 229 50.9400 XLON 596279579123059 11/08/2022 08:49:14 BST 148 50.9400 XLON 596279579123091 11/08/2022 08:50:50 BST 58 50.9200 CHIX 120000DKG 11/08/2022 09:00:20 BST 151 50.9400 XLON 596279579124360 11/08/2022 09:00:20 BST 87 50.9400 XLON 596279579124359 11/08/2022 09:00:20 BST 9 50.9400 XLON 596279579124358 11/08/2022 09:00:20 BST 65 50.9400 XLON 596279579124362 11/08/2022 09:00:20 BST 65 50.9400 XLON 596279579124363 11/08/2022 09:00:20 BST 115 50.9400 XLON 596279579124364 11/08/2022 09:03:23 BST 186 50.9200 XLON 596279579124826 11/08/2022 09:04:26 BST 185 50.9400 CHIX 120000FKQ 11/08/2022 09:04:28 BST 65 50.9200 XLON 596279579124975 11/08/2022 09:04:28 BST 117 50.9400 CHIX 120000FL9 11/08/2022 09:09:37 BST 18 50.7600 CHIX 120000GBZ 11/08/2022 09:09:37 BST 51 50.7600 CHIX 120000GBY 11/08/2022 09:09:25 BST 51 50.8000 XLON 596279579125424 11/08/2022 09:10:41 BST 45 50.7800 XLON 596279579125541 11/08/2022 09:10:41 BST 40 50.7800 XLON 596279579125540 11/08/2022 09:12:21 BST 40 50.7600 XLON 596279579125603 11/08/2022 09:12:40 BST 65 50.7600 XLON 596279579125608 11/08/2022 09:18:08 BST 84 50.8000 CHIX 120000HF0 11/08/2022 09:18:09 BST 84 50.7800 CHIX 120000HF3 11/08/2022 09:20:22 BST 201 50.8000 XLON 596279579126253 11/08/2022 09:24:17 BST 31 50.8600 XLON 596279579126632 11/08/2022 09:24:17 BST 49 50.8600 XLON 596279579126630 11/08/2022 09:24:17 BST 39 50.8600 XLON 596279579126627 11/08/2022 09:24:17 BST 2 50.8600 XLON 596279579126628 11/08/2022 09:24:17 BST 40 50.8600 XLON 596279579126629 11/08/2022 09:24:17 BST 65 50.8600 XLON 596279579126631 11/08/2022 09:25:14 BST 51 50.8600 XLON 596279579126680 11/08/2022 09:26:02 BST 7 50.8400 XLON 596279579126739 11/08/2022 09:26:02 BST 65 50.8400 XLON 596279579126738 11/08/2022 09:29:57 BST 242 50.8200 XLON 596279579127050 11/08/2022 09:35:55 BST 52 50.9400 XLON 596279579127495 11/08/2022 09:36:18 BST 10 50.9400 XLON 596279579127522 11/08/2022 09:37:05 BST 108 50.9400 XLON 596279579127615 11/08/2022 09:36:46 BST 28 50.9600 XLON 596279579127564 11/08/2022 09:36:46 BST 24 50.9600 XLON 596279579127563 11/08/2022 09:37:31 BST 76 50.9200 CHIX 120000JX9 11/08/2022 09:37:31 BST 23 50.9200 XLON 596279579127657 11/08/2022 09:37:31 BST 5 50.9000 XLON 596279579127654 11/08/2022 09:37:31 BST 30 50.9200 XLON 596279579127656 11/08/2022 09:37:31 BST 67 50.9200 XLON 596279579127655 11/08/2022 09:37:31 BST 72 50.9200 CHIX 120000JXC 11/08/2022 09:37:54 BST 101 50.8800 CHIX 120000JYC 11/08/2022 09:37:54 BST 96 50.8800 XLON 596279579127696 11/08/2022 09:38:24 BST 66 50.8000 XLON 596279579127784 11/08/2022 09:39:55 BST 58 50.8200 XLON 596279579127910 11/08/2022 09:40:03 BST 62 50.8200 CHIX 120000K6N 11/08/2022 09:42:29 BST 115 50.8400 XLON 596279579128141 11/08/2022 09:44:37 BST 62 50.7800 CHIX 120000KMV 11/08/2022 09:44:37 BST 59 50.7800 XLON 596279579128306 11/08/2022 09:50:58 BST 81 50.8000 CHIX 120000LH4 11/08/2022 09:50:58 BST 7 50.8000 CHIX 120000LH3 11/08/2022 09:57:47 BST 67 50.8600 CHIX 120000MF5 11/08/2022 10:00:06 BST 23 50.8800 XLON 596279579129674 11/08/2022 10:00:06 BST 43 50.8800 XLON 596279579129675 11/08/2022 10:00:06 BST 166 50.8800 XLON 596279579129676 11/08/2022 10:03:58 BST 86 50.8000 CHIX 120000N96 11/08/2022 10:03:46 BST 85 50.8200 XLON 596279579130079 11/08/2022 10:03:58 BST 57 50.8000 XLON 596279579130101 11/08/2022 10:10:23 BST 63 50.7800 CHIX 120000O2I 11/08/2022 10:14:45 BST 63 50.8000 XLON 596279579130995 11/08/2022 10:13:05 BST 40 50.8000 XLON 596279579130874 11/08/2022 10:14:46 BST 74 50.8000 XLON 596279579130997 11/08/2022 10:18:13 BST 58 50.6600 CHIX 120000P45 11/08/2022 10:26:07 BST 64 50.7400 XLON 596279579132161 11/08/2022 10:26:07 BST 8 50.7400 XLON 596279579132160 11/08/2022 10:26:10 BST 61 50.7400 XLON 596279579132170 11/08/2022 10:26:11 BST 57 50.7400 XLON 596279579132222 11/08/2022 10:27:24 BST 57 50.6600 CHIX 120000Q83 11/08/2022 10:28:01 BST 59 50.6800 XLON 596279579132533 11/08/2022 10:33:00 BST 160 50.7400 XLON 596279579133034 11/08/2022 10:39:08 BST 82 50.8200 XLON 596279579133635 11/08/2022 10:45:04 BST 54 50.8400 CHIX 120000ST0 11/08/2022 10:45:04 BST 13 50.8400 CHIX 120000SSZ 11/08/2022 10:44:59 BST 147 50.8600 XLON 596279579134174 11/08/2022 10:44:59 BST 65 50.8600 XLON 596279579134175 11/08/2022 10:50:39 BST 15 50.8600 XLON 596279579134764 11/08/2022 10:50:39 BST 75 50.8600 XLON 596279579134763 11/08/2022 10:50:39 BST 9 50.8600 XLON 596279579134762 11/08/2022 10:50:39 BST 54 50.8600 CHIX 120000TKH 11/08/2022 10:53:31 BST 61 50.8400 XLON 596279579135108 11/08/2022 10:53:33 BST 57 50.8200 CHIX 120000TWF 11/08/2022 10:54:15 BST 59 50.7600 XLON 596279579135153 11/08/2022 10:58:44 BST 58 50.7600 XLON 596279579135555 11/08/2022 11:01:33 BST 123 50.6600 XLON 596279579135825 11/08/2022 11:05:58 BST 122 50.6200 XLON 596279579136120 11/08/2022 11:12:34 BST 56 50.6000 CHIX 120000WUU 11/08/2022 11:12:34 BST 89 50.6000 XLON 596279579138909 11/08/2022 11:12:34 BST 33 50.6000 XLON 596279579138908 11/08/2022 11:23:06 BST 66 50.6200 CHIX 120000Y1W 11/08/2022 11:23:06 BST 127 50.6200 XLON 596279579139741 11/08/2022 11:37:20 BST 65 50.7200 XLON 596279579141107 11/08/2022 11:37:20 BST 31 50.7200 XLON 596279579141108 11/08/2022 11:42:54 BST 53 50.6800 XLON 596279579141526 11/08/2022 11:42:54 BST 53 50.6800 XLON 596279579141528 11/08/2022 11:43:26 BST 53 50.6600 CHIX 1200010X2 11/08/2022 11:48:32 BST 88 50.6400 CHIX 1200011KJ 11/08/2022 11:54:55 BST 112 50.7000 XLON 596279579142587 11/08/2022 11:56:47 BST 84 50.7000 XLON 596279579142942 11/08/2022 11:56:29 BST 41 50.7000 CHIX 1200012VQ 11/08/2022 11:56:47 BST 98 50.7000 CHIX 1200012WU 11/08/2022 11:59:59 BST 54 50.6400 XLON 596279579143266 11/08/2022 12:00:00 BST 54 50.6200 XLON 596279579143284 11/08/2022 12:03:52 BST 5 50.6600 XLON 596279579143657 11/08/2022 12:03:52 BST 56 50.6600 XLON 596279579143658 11/08/2022 12:05:08 BST 62 50.6400 CHIX 12000146K 11/08/2022 12:12:08 BST 101 50.7000 XLON 596279579144286 11/08/2022 12:12:08 BST 60 50.7000 XLON 596279579144289 11/08/2022 12:13:03 BST 89 50.6800 CHIX 12000156W 11/08/2022 12:13:45 BST 82 50.6400 XLON 596279579144472 11/08/2022 12:22:01 BST 112 50.6600 XLON 596279579145214 11/08/2022 12:31:32 BST 53 50.6200 CHIX 1200017SE 11/08/2022 12:31:19 BST 56 50.6600 XLON 596279579145878 11/08/2022 12:31:19 BST 1 50.6600 XLON 596279579145879 11/08/2022 12:37:11 BST 162 50.6600 XLON 596279579146431 11/08/2022 12:36:50 BST 60 50.6800 CHIX 1200018AU 11/08/2022 12:37:11 BST 47 50.6800 XLON 596279579146429 11/08/2022 12:37:11 BST 5 50.6800 XLON 596279579146428 11/08/2022 12:42:01 BST 53 50.6600 XLON 596279579146777 11/08/2022 12:43:39 BST 28 50.6600 XLON 596279579146899 11/08/2022 12:43:39 BST 23 50.6600 XLON 596279579146898 11/08/2022 12:49:01 BST 100 50.6400 CHIX 1200019VD 11/08/2022 12:49:01 BST 233 50.6400 XLON 596279579147282 11/08/2022 12:52:19 BST 126 50.6600 XLON 596279579147520 11/08/2022 12:56:25 BST 58 50.6600 CHIX 120001AYT 11/08/2022 12:56:25 BST 55 50.6600 XLON 596279579147848 11/08/2022 12:58:12 BST 63 50.6400 XLON 596279579148019 11/08/2022 12:58:12 BST 52 50.6400 XLON 596279579148020 11/08/2022 13:05:32 BST 68 50.6600 CHIX 120001CCH 11/08/2022 13:05:32 BST 54 50.6600 XLON 596279579148491 11/08/2022 13:08:27 BST 127 50.7000 XLON 596279579148878 11/08/2022 13:08:27 BST 54 50.7000 CHIX 120001CQM 11/08/2022 13:12:23 BST 13 50.7200 XLON 596279579149207 11/08/2022 13:12:23 BST 34 50.7200 XLON 596279579149206 11/08/2022 13:12:23 BST 4 50.7200 XLON 596279579149205 11/08/2022 13:17:01 BST 52 50.7000 XLON 596279579149628 11/08/2022 13:17:53 BST 80 50.7400 XLON 596279579149745 11/08/2022 13:17:53 BST 25 50.7400 XLON 596279579149748 11/08/2022 13:17:53 BST 66 50.7400 XLON 596279579149747 11/08/2022 13:21:22 BST 118 50.7600 XLON 596279579150073 11/08/2022 13:21:22 BST 101 50.7600 CHIX 120001EMO 11/08/2022 13:21:23 BST 51 50.7600 XLON 596279579150074 11/08/2022 13:21:23 BST 18 50.7600 XLON 596279579150075 11/08/2022 13:30:49 BST 53 50.7800 XLON 596279579151045 11/08/2022 13:32:50 BST 54 50.7800 CHIX 120001GYQ 11/08/2022 13:31:02 BST 8 50.7800 CHIX 120001GKS 11/08/2022 13:32:50 BST 142 50.7800 XLON 596279579151281 11/08/2022 13:32:50 BST 83 50.7800 XLON 596279579151282 11/08/2022 13:32:50 BST 75 50.7800 CHIX 120001GYT 11/08/2022 13:34:12 BST 75 50.7400 XLON 596279579151455 11/08/2022 13:34:12 BST 59 50.7400 XLON 596279579151456 11/08/2022 13:39:57 BST 114 50.8000 CHIX 120001IR6 11/08/2022 13:39:57 BST 219 50.8000 XLON 596279579152373 11/08/2022 13:45:26 BST 8 50.7200 XLON 596279579153008 11/08/2022 13:45:26 BST 44 50.7200 XLON 596279579153009 11/08/2022 13:45:51 BST 165 50.6800 XLON 596279579153077 11/08/2022 13:55:08 BST 58 50.7600 XLON 596279579154077 11/08/2022 13:55:08 BST 64 50.7600 CHIX 120001LJP 11/08/2022 13:53:54 BST 32 50.7800 XLON 596279579153928 11/08/2022 13:54:29 BST 30 50.7800 XLON 596279579154001 11/08/2022 13:55:07 BST 11 50.7800 XLON 596279579154068 11/08/2022 13:55:08 BST 113 50.7600 XLON 596279579154080 11/08/2022 13:55:08 BST 91 50.7600 XLON 596279579154079 11/08/2022 14:00:48 BST 119 50.7200 CHIX 120001MU1 11/08/2022 13:57:57 BST 67 50.7400 XLON 596279579154411 11/08/2022 14:00:14 BST 60 50.7400 XLON 596279579154645 11/08/2022 14:02:40 BST 6 50.7000 XLON 596279579155015 11/08/2022 14:02:24 BST 47 50.7000 XLON 596279579154984 11/08/2022 14:03:19 BST 27 50.7000 XLON 596279579155099 11/08/2022 14:02:40 BST 58 50.7000 CHIX 120001N8L 11/08/2022 14:03:19 BST 14 50.7000 XLON 596279579155102 11/08/2022 14:03:19 BST 49 50.7000 XLON 596279579155103 11/08/2022 14:03:19 BST 20 50.7000 XLON 596279579155101 11/08/2022 14:06:52 BST 18 50.6800 XLON 596279579155498 11/08/2022 14:06:52 BST 33 50.6800 XLON 596279579155497 11/08/2022 14:09:17 BST 72 50.6800 CHIX 120001OKM 11/08/2022 14:09:17 BST 27 50.6800 XLON 596279579155757 11/08/2022 14:09:17 BST 48 50.6800 XLON 596279579155756 11/08/2022 14:12:31 BST 55 50.6600 CHIX 120001P36 11/08/2022 14:12:33 BST 56 50.6600 XLON 596279579156061 11/08/2022 14:13:34 BST 57 50.6800 CHIX 120001PBO 11/08/2022 14:13:31 BST 169 50.7000 XLON 596279579156167 11/08/2022 14:13:34 BST 78 50.6800 XLON 596279579156172 11/08/2022 14:13:34 BST 16 50.6800 XLON 596279579156173 11/08/2022 14:18:44 BST 69 50.6000 XLON 596279579156848 11/08/2022 14:19:52 BST 54 50.5400 XLON 596279579156978 11/08/2022 14:26:51 BST 11 50.6400 XLON 596279579157783 11/08/2022 14:27:20 BST 25 50.6800 XLON 596279579157855 11/08/2022 14:27:20 BST 30 50.6800 XLON 596279579157854 11/08/2022 14:27:21 BST 47 50.6800 XLON 596279579157856 11/08/2022 14:27:21 BST 64 50.6800 XLON 596279579157858 11/08/2022 14:27:21 BST 66 50.6800 XLON 596279579157857 11/08/2022 14:28:21 BST 58 50.6600 XLON 596279579158023 11/08/2022 14:29:00 BST 3 50.6600 CHIX 120001SN0 11/08/2022 14:29:00 BST 48 50.6600 CHIX 120001SN1 11/08/2022 14:30:01 BST 32 50.7000 XLON 596279579158222 11/08/2022 14:30:01 BST 32 50.7000 XLON 596279579158223 11/08/2022 14:31:18 BST 115 50.7600 XLON 596279579159049 11/08/2022 14:31:18 BST 70 50.7600 CHIX 120001TSI 11/08/2022 14:31:23 BST 175 50.7600 XLON 596279579159094 11/08/2022 14:31:23 BST 115 50.7600 CHIX 120001TVR 11/08/2022 14:32:34 BST 88 50.7000 XLON 596279579159596 11/08/2022 14:33:13 BST 78 50.6200 CHIX 120001UV0 11/08/2022 14:34:15 BST 42 50.6400 XLON 596279579160089 11/08/2022 14:34:15 BST 151 50.6400 XLON 596279579160090 11/08/2022 14:34:44 BST 56 50.5800 CHIX 120001VLB 11/08/2022 14:34:49 BST 109 50.5600 XLON 596279579160313 11/08/2022 14:36:57 BST 30 50.6400 XLON 596279579161598 11/08/2022 14:36:57 BST 64 50.6400 XLON 596279579161599 11/08/2022 14:37:30 BST 44 50.6400 CHIX 120001WX7 11/08/2022 14:37:30 BST 13 50.6400 CHIX 120001WX8 11/08/2022 14:38:11 BST 38 50.6200 XLON 596279579162078 11/08/2022 14:40:10 BST 61 50.6200 CHIX 120001Y3C 11/08/2022 14:39:11 BST 36 50.6400 XLON 596279579162421 11/08/2022 14:40:10 BST 254 50.6200 XLON 596279579162725 11/08/2022 14:39:42 BST 66 50.6400 XLON 596279579162564 11/08/2022 14:40:10 BST 66 50.6200 XLON 596279579162731 11/08/2022 14:40:10 BST 10 50.6200 XLON 596279579162730 11/08/2022 14:40:10 BST 34 50.6200 XLON 596279579162732 11/08/2022 14:40:10 BST 93 50.6000 CHIX 120001Y3N 11/08/2022 14:41:14 BST 60 50.6000 XLON 596279579163023 11/08/2022 14:43:45 BST 24 50.6600 XLON 596279579163679 11/08/2022 14:43:45 BST 66 50.6600 XLON 596279579163678 11/08/2022 14:43:45 BST 40 50.6600 XLON 596279579163677 11/08/2022 14:44:51 BST 38 50.6400 CHIX 12000200Y 11/08/2022 14:44:51 BST 35 50.6400 CHIX 12000200Z 11/08/2022 14:44:51 BST 142 50.6400 XLON 596279579163941 11/08/2022 14:44:51 BST 78 50.6200 XLON 596279579163947 11/08/2022 14:46:22 BST 50 50.6000 XLON 596279579164256 11/08/2022 14:46:22 BST 68 50.6000 XLON 596279579164257 11/08/2022 14:48:34 BST 11 50.6600 XLON 596279579164766 11/08/2022 14:48:34 BST 40 50.6600 XLON 596279579164765 11/08/2022 14:48:45 BST 34 50.6800 XLON 596279579164809 11/08/2022 14:48:45 BST 31 50.6800 XLON 596279579164810 11/08/2022 14:48:45 BST 34 50.6800 XLON 596279579164808 11/08/2022 14:49:17 BST 74 50.6800 CHIX 1200021BO 11/08/2022 14:49:17 BST 112 50.6800 XLON 596279579164949 11/08/2022 14:49:17 BST 53 50.6800 XLON 596279579164951 11/08/2022 14:49:31 BST 5 50.6400 CHIX 1200021G1 11/08/2022 14:49:31 BST 59 50.6400 CHIX 1200021G0 11/08/2022 14:50:48 BST 54 50.6200 XLON 596279579165314 11/08/2022 14:51:07 BST 31 50.6400 XLON 596279579165394 11/08/2022 14:51:07 BST 83 50.6400 XLON 596279579165393 11/08/2022 14:51:23 BST 58 50.6200 XLON 596279579165428 11/08/2022 14:51:46 BST 28 50.6200 CHIX 12000227T 11/08/2022 14:51:46 BST 29 50.6200 CHIX 12000227U 11/08/2022 14:53:32 BST 60 50.5800 XLON 596279579165787 11/08/2022 14:54:51 BST 61 50.5800 CHIX 12000236V 11/08/2022 14:54:51 BST 67 50.5800 XLON 596279579165993 11/08/2022 14:55:36 BST 208 50.5800 XLON 596279579166107 11/08/2022 14:58:00 BST 66 50.5400 XLON 596279579166438 11/08/2022 14:58:24 BST 28 50.5200 XLON 596279579166490 11/08/2022 14:58:24 BST 185 50.5200 XLON 596279579166491 11/08/2022 14:58:50 BST 13 50.5400 XLON 596279579166591 11/08/2022 14:58:50 BST 22 50.5600 CHIX 1200024LA 11/08/2022 14:58:50 BST 40 50.5600 CHIX 1200024LB 11/08/2022 14:58:50 BST 75 50.5600 CHIX 1200024LC 11/08/2022 14:59:42 BST 10 50.4800 XLON 596279579166775 11/08/2022 15:00:12 BST 72 50.4800 XLON 596279579166857 11/08/2022 15:01:24 BST 89 50.5200 CHIX 1200025PU 11/08/2022 15:01:08 BST 118 50.5400 XLON 596279579167049 11/08/2022 15:01:24 BST 46 50.5200 XLON 596279579167068 11/08/2022 15:01:24 BST 10 50.5200 XLON 596279579167069 11/08/2022 15:03:56 BST 147 50.5400 XLON 596279579167420 11/08/2022 15:03:56 BST 80 50.5400 XLON 596279579167421 11/08/2022 15:03:56 BST 65 50.5400 XLON 596279579167422 11/08/2022 15:05:43 BST 52 50.6000 XLON 596279579167745 11/08/2022 15:06:12 BST 153 50.5600 CHIX 1200027A1 11/08/2022 15:06:12 BST 9 50.5600 XLON 596279579167879 11/08/2022 15:06:12 BST 149 50.5600 XLON 596279579167878 11/08/2022 15:08:39 BST 178 50.5400 XLON 596279579168339 11/08/2022 15:10:29 BST 94 50.5600 XLON 596279579168714 11/08/2022 15:10:29 BST 77 50.5800 CHIX 1200028SV 11/08/2022 15:10:49 BST 96 50.5600 XLON 596279579168770 11/08/2022 15:14:07 BST 52 50.6200 XLON 596279579169444 11/08/2022 15:14:07 BST 27 50.6200 XLON 596279579169446 11/08/2022 15:14:07 BST 5 50.6200 XLON 596279579169445 11/08/2022 15:14:08 BST 67 50.6200 XLON 596279579169447 11/08/2022 15:17:21 BST 157 50.6000 XLON 596279579170100 11/08/2022 15:17:21 BST 37 50.6000 CHIX 120002BA4 11/08/2022 15:17:21 BST 79 50.6000 CHIX 120002BA3 11/08/2022 15:15:35 BST 50 50.6200 XLON 596279579169724 11/08/2022 15:15:35 BST 1 50.6200 XLON 596279579169723 11/08/2022 15:16:13 BST 16 50.6200 XLON 596279579169865 11/08/2022 15:16:13 BST 36 50.6200 XLON 596279579169864 11/08/2022 15:16:51 BST 41 50.6200 XLON 596279579169983 11/08/2022 15:16:51 BST 10 50.6200 XLON 596279579169984 11/08/2022 15:17:25 BST 62 50.5800 CHIX 120002BBT 11/08/2022 15:18:27 BST 26 50.5600 CHIX 120002BNG 11/08/2022 15:18:27 BST 50 50.5600 CHIX 120002BNF 11/08/2022 15:18:27 BST 46 50.5800 XLON 596279579170349 11/08/2022 15:18:27 BST 20 50.5800 XLON 596279579170350 11/08/2022 15:20:07 BST 112 50.5400 XLON 596279579170642 11/08/2022 15:20:01 BST 52 50.5600 XLON 596279579170625 11/08/2022 15:20:07 BST 66 50.5400 XLON 596279579170643 11/08/2022 15:20:07 BST 39 50.5400 XLON 596279579170644 11/08/2022 15:20:50 BST 27 50.5200 XLON 596279579170749 11/08/2022 15:20:50 BST 25 50.5200 XLON 596279579170748 11/08/2022 15:21:54 BST 61 50.5000 XLON 596279579170910 11/08/2022 15:22:28 BST 15 50.4800 XLON 596279579170976 11/08/2022 15:23:44 BST 105 50.4600 CHIX 120002DAV 11/08/2022 15:24:10 BST 1 50.4600 XLON 596279579171285 11/08/2022 15:24:10 BST 56 50.4600 XLON 596279579171286 11/08/2022 15:25:11 BST 73 50.4600 XLON 596279579171545 11/08/2022 15:26:11 BST 66 50.4600 XLON 596279579171751 11/08/2022 15:26:11 BST 15 50.4600 XLON 596279579171752 11/08/2022 15:27:24 BST 66 50.4800 XLON 596279579172054 11/08/2022 15:27:24 BST 18 50.4800 CHIX 120002EKJ 11/08/2022 15:27:24 BST 40 50.4800 CHIX 120002EKK 11/08/2022 15:27:24 BST 56 50.4800 XLON 596279579172056 11/08/2022 15:27:24 BST 10 50.4800 XLON 596279579172055 11/08/2022 15:28:34 BST 34 50.5200 XLON 596279579172272 11/08/2022 15:28:34 BST 20 50.5200 XLON 596279579172273 11/08/2022 15:29:41 BST 51 50.5000 XLON 596279579172406 11/08/2022 15:29:47 BST 150 50.4600 XLON 596279579172426 11/08/2022 15:31:53 BST 76 50.5000 CHIX 120002G2M 11/08/2022 15:31:53 BST 115 50.5000 XLON 596279579172857 11/08/2022 15:32:13 BST 55 50.5000 XLON 596279579172965 11/08/2022 15:34:18 BST 35 50.5400 XLON 596279579173485 11/08/2022 15:34:18 BST 6 50.5400 XLON 596279579173484 11/08/2022 15:34:18 BST 25 50.5400 XLON 596279579173483 11/08/2022 15:34:33 BST 99 50.5200 XLON 596279579173546 11/08/2022 15:34:33 BST 27 50.5200 XLON 596279579173545 11/08/2022 15:34:33 BST 78 50.5200 CHIX 120002H1A 11/08/2022 15:34:33 BST 13 50.5200 CHIX 120002H19 11/08/2022 15:36:40 BST 63 50.4800 XLON 596279579173999 11/08/2022 15:37:42 BST 52 50.4800 CHIX 120002I1H 11/08/2022 15:37:21 BST 52 50.5000 XLON 596279579174154 11/08/2022 15:37:21 BST 69 50.5000 XLON 596279579174153 11/08/2022 15:38:51 BST 84 50.4400 XLON 596279579174488 11/08/2022 15:39:41 BST 2 50.4000 XLON 596279579174693 11/08/2022 15:39:39 BST 80 50.4000 XLON 596279579174676 11/08/2022 15:39:41 BST 58 50.4000 XLON 596279579174694 11/08/2022 15:41:33 BST 88 50.3600 XLON 596279579175004 11/08/2022 15:41:33 BST 128 50.3600 CHIX 120002JBG 11/08/2022 15:41:35 BST 51 50.3600 XLON 596279579175013 11/08/2022 15:43:53 BST 13 50.3800 XLON 596279579175502 11/08/2022 15:43:53 BST 69 50.3800 XLON 596279579175503 11/08/2022 15:44:53 BST 31 50.3800 XLON 596279579175752 11/08/2022 15:44:53 BST 41 50.3800 XLON 596279579175753 11/08/2022 15:45:55 BST 75 50.3800 CHIX 120002KWY 11/08/2022 15:45:55 BST 154 50.3800 XLON 596279579175979 11/08/2022 15:47:58 BST 65 50.3800 XLON 596279579176478 11/08/2022 15:47:58 BST 17 50.3800 XLON 596279579176479 11/08/2022 15:48:28 BST 96 50.3600 XLON 596279579176567 11/08/2022 15:48:28 BST 45 50.3600 XLON 596279579176566 11/08/2022 15:50:44 BST 108 50.3800 CHIX 120002MPN 11/08/2022 15:50:44 BST 175 50.3800 XLON 596279579177298 11/08/2022 15:53:34 BST 60 50.4000 XLON 596279579177891 11/08/2022 15:53:34 BST 32 50.4000 XLON 596279579177892 11/08/2022 15:53:34 BST 12 50.4000 XLON 596279579177890 11/08/2022 15:53:34 BST 5 50.4000 XLON 596279579177893 11/08/2022 15:55:39 BST 205 50.3800 XLON 596279579178371 11/08/2022 15:55:19 BST 1 50.4000 XLON 596279579178262 11/08/2022 15:55:19 BST 6 50.4000 XLON 596279579178265 11/08/2022 15:55:19 BST 1 50.4000 XLON 596279579178263 11/08/2022 15:55:19 BST 43 50.4000 XLON 596279579178264 11/08/2022 15:57:44 BST 52 50.3800 XLON 596279579179027 11/08/2022 15:59:40 BST 175 50.4000 XLON 596279579179728 11/08/2022 15:59:01 BST 79 50.4200 CHIX 120002P1L 11/08/2022 15:59:40 BST 65 50.3800 XLON 596279579179735 11/08/2022 15:59:40 BST 27 50.3800 XLON 596279579179736 11/08/2022 16:01:34 BST 61 50.3800 XLON 596279579180570 11/08/2022 16:01:34 BST 6 50.3800 XLON 596279579180569 11/08/2022 16:01:34 BST 75 50.3800 CHIX 120002PZ2 11/08/2022 16:01:34 BST 69 50.3800 CHIX 120002PZ3 11/08/2022 16:02:56 BST 31 50.3800 XLON 596279579180977 11/08/2022 16:02:56 BST 93 50.3800 XLON 596279579180978 11/08/2022 16:02:56 BST 61 50.3800 CHIX 120002QIK 11/08/2022 16:02:56 BST 65 50.3800 XLON 596279579180983 11/08/2022 16:02:56 BST 27 50.3800 XLON 596279579180984 11/08/2022 16:02:56 BST 35 50.3600 CHIX 120002QIY 11/08/2022 16:04:33 BST 9 50.2800 XLON 596279579181410 11/08/2022 16:04:33 BST 84 50.2800 XLON 596279579181411 11/08/2022 16:04:33 BST 17 50.2800 XLON 596279579181412 11/08/2022 16:05:53 BST 84 50.2600 XLON 596279579181887 11/08/2022 16:06:46 BST 57 50.2600 CHIX 120002S3S 11/08/2022 16:06:46 BST 17 50.2600 XLON 596279579182181 11/08/2022 16:06:46 BST 46 50.2600 XLON 596279579182182 11/08/2022 16:09:56 BST 65 50.1800 XLON 596279579183344 11/08/2022 16:09:56 BST 57 50.1800 CHIX 120002TI4 11/08/2022 16:09:51 BST 19 50.2000 XLON 596279579183301 11/08/2022 16:09:51 BST 7 50.2000 XLON 596279579183302 11/08/2022 16:09:51 BST 15 50.2000 XLON 596279579183300 11/08/2022 16:09:51 BST 11 50.2000 XLON 596279579183303 11/08/2022 16:09:56 BST 65 50.1600 XLON 596279579183369 11/08/2022 16:09:56 BST 1 50.1600 XLON 596279579183370 11/08/2022 16:10:45 BST 110 50.1400 XLON 596279579183730 11/08/2022 16:10:45 BST 53 50.1400 CHIX 120002TY4 11/08/2022 16:11:31 BST 52 50.1200 XLON 596279579183982 11/08/2022 16:14:35 BST 88 50.0800 XLON 596279579184892 11/08/2022 16:14:35 BST 52 50.0800 CHIX 120002V76 11/08/2022 16:15:00 BST 51 50.1000 XLON 596279579185000 11/08/2022 16:16:18 BST 95 50.0800 XLON 596279579185402 11/08/2022 16:16:18 BST 61 50.0800 XLON 596279579185401 11/08/2022 16:16:18 BST 99 50.0800 CHIX 120002VZA 11/08/2022 16:16:37 BST 2 50.0800 XLON 596279579185485 11/08/2022 16:16:37 BST 122 50.0800 XLON 596279579185486 11/08/2022 16:16:37 BST 4 50.0800 XLON 596279579185484 11/08/2022 16:19:39 BST 51 49.9900 XLON 596279579186549 11/08/2022 16:20:03 BST 19 49.9900 XLON 596279579186706 11/08/2022 16:20:03 BST 1 49.9900 XLON 596279579186707 11/08/2022 16:20:03 BST 31 49.9900 XLON 596279579186705 11/08/2022 16:21:10 BST 57 50.0400 XLON 596279579187104 11/08/2022 16:21:39 BST 1 50.0400 XLON 596279579187307 11/08/2022 16:21:39 BST 56 50.0400 XLON 596279579187308 11/08/2022 16:22:25 BST 66 50.0600 XLON 596279579187640 11/08/2022 16:23:11 BST 1 50.0400 XLON 596279579187929 11/08/2022 16:23:11 BST 62 50.0400 CHIX 120002Z4A 11/08/2022 16:23:16 BST 26 50.0400 XLON 596279579187959 11/08/2022 16:23:18 BST 26 50.0400 XLON 596279579187970 11/08/2022 16:23:22 BST 21 50.0400 XLON 596279579188007 11/08/2022 16:23:22 BST 5 50.0400 XLON 596279579188009 11/08/2022 16:23:22 BST 26 50.0400 XLON 596279579188008 11/08/2022 16:23:26 BST 56 50.0400 XLON 596279579188062 11/08/2022 16:23:26 BST 42 50.0400 XLON 596279579188063 11/08/2022 16:23:47 BST 56 50.0000 CHIX 120002ZFD 11/08/2022 16:25:21 BST 151 50.0200 XLON 596279579189062 11/08/2022 16:24:54 BST 75 50.0400 XLON 596279579188818 11/08/2022 16:25:21 BST 65 50.0200 XLON 596279579189070 11/08/2022 16:25:21 BST 17 50.0200 XLON 596279579189071 11/08/2022 16:26:12 BST 74 49.9800 CHIX 1200030TP 11/08/2022 16:26:12 BST 54 49.9800 XLON 596279579189571 11/08/2022 16:27:33 BST 112 50.0000 XLON 596279579190047 11/08/2022 16:28:16 BST 21 49.9900 CHIX 1200031QL 11/08/2022 16:28:56 BST 65 49.9900 XLON 596279579190528 11/08/2022 16:29:20 BST 60 49.9700 XLON 596279579190678 11/08/2022 16:29:34 BST 28 49.9900 XLON 596279579190811

