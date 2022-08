Wegen fehlender Bauteile ist der Solartechnikkonzern SMA Solar im ersten Halbjahr in die Verlustzone gerutscht. Die Nachfrage ist aber hoch. Der Auftragsbestand kletterte zum Stichtag 30. Juni auf 1,29 Milliarden Euro - ein Rekord. Der Auftragsbestand aus dem Produktgeschäft - also ohne Service - hat sich seit dem Jahreswechsel dabei mehr als verdoppelt.Die Aktie von SMA Solar verzeichnete am Donnerstag nach Veröffentlichung der Zahlen einen kräftigen Kurssprung. Knapp neun Prozent ging es nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...