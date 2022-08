Berlin (ots) -Das hat es so noch nicht gegeben: Am kommenden Montag, den 15. August, starten in Neuburg an der Donau sechs Eurofighter in Richtung Asien. Ihr ambitioniertes Ziel: Die Verlegung nach Singapur innerhalb von 24 Stunden. Unterstützt wird das logistisch herausfordernde Vorhaben namens "Rapid Pacific 2022", in das etwa 250 Soldatinnen und Soldaten der Luftwaffe eingebunden sind, von vier Transportflugzeugen des Typs A400M sowie drei A330 der Multirole MRTT Unit aus Eindhoven zur Betankung der Kampfflugzeuge in der Luft.Anschließend geht es weiter nach Australien, wo die Besatzungen im August und September - gemeinsam mit einer Vielzahl von Wertepartnern aus der Region - an den zwei multinationalen Übungen "Pitch Black" (Luftkampf) und "Kakadu" (Seekriegsführung) der australischen Streitkräfte teilnehmen werden.Vor der Rückverlegung nach Deutschland Anfang Oktober wird es zusätzlich gemeinsamen Flugbetrieb mit der Singapur Air Force, sowie Kurzbesuche deutscher Luftfahrzeuge und Besatzungen in Japan und Südkorea geben.Der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, hebt die besondere Bedeutung des Vorhabens heraus: "Bei Rapid Pacific handelt es sich um die größte und herausforderndste Verlegung, die es je in der Luftwaffe gegeben hat. Mit der Entsendung, unserer Teilnahme an den Übungen in Australien und den weiteren gemeinsamen Vorhaben mit unseren Partnern in Singapur, Japan und Südkorea senden wir ein klares Signal: Die Luftwaffe ist schnell und weltweit einsetzbar - auch bei mehreren parallel zu erfüllenden Aufträgen."Neben der Verlegung in den Indopazifik kommt die Luftwaffe weiterhin ihren Verpflichtungen im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung (z.B. NRF, achtmonatige Verstärkung Air Policing Baltikum, Sicherheit im deutschen Luftraum) nach.Das Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe wird die gesamte Verlegung in den Indopazifik sowie die Übungsteilnamen - auch auf Twitter unter @Team_Luftwaffe - eng begleiten. Bei Bedarf stellen wir Medienvertretenden fortlaufend aktuelles Foto- und Videomaterial zur Verfügung. Dazu und bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns gern unter pizlw@bundeswehr.org bzw. matthiasboehnke@bundeswehr.org.Pressekontakt:PIZ LuftwaffeTelefon: 030/3687-3931E-Mail: pizlwpresse@bundeswehr.orgFür weitere Informationen besuchenSie bitte unsere Website www.luftwaffe.deOriginal-Content von: PIZ Luftwaffe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81895/5295385