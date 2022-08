In der zurückliegenden Börsenwoche vom 01.08. - 05.08. gab das Strategiedepot / Wikifolio-Zertifikat NTG24 AKTIEN KONSERVATIV auf Währungsbasis Euro gegenüber der Vorwoche um - 0,4 % nach und konnte damit trotz des am 04.08. von 49,3 % bis zum Wochenschluss weiter auf 58,0 % ausgebauten Netto-Aktieninvestitionsgrads mit dem Wochenanstieg des von einer zunehmenden Risikofreude der Anleger geprägten Benchmark-Indexes MSCI WORLD (Euro) um + 0,5 % nicht mithalten.Seit seiner Auflegung am 26.02.2019 wies das Strategiedepot AKTIEN KONSERVATIV auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...