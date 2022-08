DGAP-News: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Heidelberg Pharma AG startet Bezugsrechtsemission in Höhe von 80 Mio. EUR

Ladenburg, 12. August 2022 - Der Vorstand der Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats formal den Beschluss zur Durchführung einer Bezugsrechtsemission in Höhe von bis zu 80 Mio. EUR gefasst. Der Wertpapierprospekt wurde durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Heidelberg Pharma wird ab 16. August 2022 die Kapitalmaßnahme auf der Grundlage des Prospekts und unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020/I durchführen.

Hintergrund der Kapitalmaßnahme ist die strategische Partnerschaft mit Huadong Medicine Co., Ltd., Hangzhou, China, (Huadong), die Heidelberg Pharma am 27. Februar 2022 geschlossen hat und die aus einer exklusiven Lizenzvereinbarung sowie einer Investitionsvereinbarung über eine Kapitalbeteiligung von Huadong an Heidelberg Pharma besteht. Gemäß der Investitionsvereinbarung wird Huadong sich durch eine 100%ige Tochtergesellschaft an der Bezugsrechtsemission in Höhe von bis zu 80 Mio. EUR maßgeblich beteiligen, um im ersten Schritt etwa 26 % des neuen Grundkapitals von Heidelberg Pharma zu erwerben. Außerdem wird Huadong eine entsprechende Anzahl an bestehenden Aktien von dievini erwerben, um nach Abschluss der Transaktion über insgesamt 35 % des Aktienkapitals zu verfügen. Huadong wurde auf Antrag zwischenzeitlich von der Abgabe eines Pflichtangebotes nach §§ 35 ff. WpÜG durch die BaFin befreit.

Bedingungen der Bezugsrechtsemission

Die Heidelberg Pharma AG plant eine Barkapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission in Höhe von bis zu 80 Mio. EUR. Dabei werden bis zu 12.408.648 Aktien zu einem Preis von 6,44 EUR je Aktie ausgegeben, dem in der Investitionsvereinbarung vereinbarten Preis der letzten Finanzierungsrunde im April 2021. Das Bezugsangebot wird am 15. August 2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Bezugsfrist beginnt am 16. August 2022 um 0.00 Uhr MESZ und endet am 29. August 2022 um 24.00 Uhr MESZ. Das Bezugsverhältnis ist mit 11:4 festgelegt, d.h. elf alte Aktien berechtigen zum Bezug von vier neuen Aktien. Um dieses Bezugsverhältnis zu ermöglichen, wird ein Aktionär auf eine entsprechende Anzahl von Bezugsrechten verzichten (bezogen auf das derzeitige Grundkapital von 34.175.809,00 EUR sind dies 52.027 Aktien). Die neuen Aktien werden ab dem 1. Dezember 2021 gewinnberechtigt sein.

Huadong wird sich maßgeblich an der geplanten Bezugsrechtsemission beteiligen mit dem Ziel, etwa 26 % der nach Abschluss der Kapitalerhöhung vorhandenen Aktien zu erwerben. Um diesen Prozentsatz zu erreichen, erklärten sich die Hauptaktionärin dievini BioTech holding GmbH & Co. KG, Walldorf, (dievini) und mit ihr verbundene Unternehmen bereit, ihre Bezugsrechte an Huadong zu übertragen.

Die neuen Aktien werden allen Aktionären zum Bezug angeboten. Alle nicht gezeichneten neuen Aktien werden von Huadong übernommen.

Nach derzeitigem Planungsstand wird sich das Grundkapital von derzeit 34.175.809,00 EUR nach Abschluss der Kapitalmaßnahme auf bis zu 46.584.457,00 EUR erhöhen.

Verwendung des Emissionserlöses

Die Heidelberg Pharma AG beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Finanzierungsmaßnahme im Wesentlichen für die Durchführung der laufenden Phase I-Studie mit HDP-101 zu verwenden, sowie die Weiterentwicklung der Folgeprojekte HDP-102 und HDP-103 und der proprietären ATAC-Technologie voranzutreiben.

Bezugsangebot und Wertpapierprospekt

Weitere Einzelheiten zur Kapitalerhöhung werden in dem entsprechenden Bezugsangebot angekündigt, das am 15. August 2022 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) und auf der Internetseite der Heidelberg Pharma AG (www.heidelberg-pharma.com ) veröffentlicht wird. Das öffentliche Angebot der neuen Aktien und die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse werden auf der Grundlage eines von der BaFin am 12. August 2022 gebilligten Prospekts erfolgen. Die neuen Aktien sollen am 5. September 2022 in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Die Baader Bank AG, Unterschleißheim, wird die Kapitalerhöhung als Global Coordinator und Sole Bookrunner durchführen.

Über Heidelberg Pharma

Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative ATAC-Technologie und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt. Der am weitesten fortgeschrittene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom, das sich in klinischer Entwicklung befindet. HDP-102, ein CD37-ATAC gegen das Non-Hodgkin-Lymphom und HDP-103, ein PSMA-ATAC gegen metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakrebs, befinden sich in der präklinischen Prüfung.

Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol HPHA.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com.

ATAC ist eine eingetragene EU-Marke der Heidelberg Pharma Research GmbH.

Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa "schätzt", "glaubt", "erwartet", "könnte", "wird", "sollte", "zukünftig", "möglich" oder ähnliche Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläne und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Erträgen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorausgesetzt werden. Angesichts dieser Unwägbarkeiten werden mögliche Investoren und Partner davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.

